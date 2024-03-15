原标题：晶澳科技2024年分布式生态合作伙伴大会成功举行

3月13日，晶澳科技举办了“龘龘之光·光耀万象”2024年晶澳科技分布式生态合作伙伴大会暨2023年融合共赢荣耀盛典。

晶澳科技执行总裁杨爱青在致辞中表示，2023年，全国光伏发电新增装机首次突破2亿千瓦，达到216GW，超过全球增长规模的50%，其中分布式装机占比达到42%，未来市场非常可期。晶澳科技早在2015年便已布局分布式市场，不断加强对分销商的支持力度，逐步完善核心大商管理体系，为经销商、客户提供多重支持服务。2024年，晶澳科技将进一步加强渠道建设，打造更为积极的扶持政策及奖励机制，期待与广大经销商携手共绘分布式市场发展新宏图，助力碳中和目标早日达成。

中国电力企业联合会专家委员会副主任委员王志轩致辞表示，我国新能源发电迅猛发展，规模与增长速度在全球一马当先，如今，新时代对新能源发展提出了新要求，分布式光伏领域前景十分光明。中电联将一如继往地支持和服务好分布式能源的发展，期待晶澳科技继续以促进国家能源转型和提高新质生产力为己任，领衔光伏行业融合共赢，为我国光伏事业的高质量发展、为全球应对气候变化做出更大的贡献。

中国光伏行业协会副秘书长江华表示，2023年，我国光伏新增装机、制造端产量皆创历史新高，光伏制造端产值同比创历史新高，发展态势强劲。晶澳科技作为老牌龙头光伏企业之一，也是最早布局分布式光伏市场的企业之一，已成功穿越光伏行业“三落四起”的发展周期，期待晶澳科技在2024年以更强的战略规划、更领先的行动方案和产品服务，为光伏行业注入澎湃发展动力，助力分布式光伏实现大发展。

晶澳科技联席执行总裁李守卫作致辞表示，在全球应对气候变化和能源变革的共识下，全球分布式光伏装机需求量再创新高，国内分布式市场面临良好的发展态势。晶澳科技秉持“开发太阳能，造福全人类”的使命，持续聚焦产品技术升级和创新，最新推出了DeepBlue 4.0 Pro系列产品，集成多项提质增效技术，致力于为行业和客户创造更高价值，并为满足市场需求建设了强大的产能支持。在“碳中和”的时代大潮中，晶澳科技期待与广大行业同仁一起，携手应对挑战，把握机遇，共同谱写光伏产业发展的新篇章。

把握时代大趋势，洞见分布式光储

大会召开期间，智汇光伏创始人王淑娟做《国内分布式光伏市场发展展望》报告。她表示，2023年国内光伏新增装机规模再创新高，光伏累计装机达到608.9GW。展望2024年，分布式光伏市场开拓拥有诸多机会，企业可以通过“集中汇流+储能”、台区配储等方式，转换重点市场，大力拓展工商业分布式光伏市场；根据自身特点寻找更加有开发潜力的省份，拓展业务区域等进一步深度挖掘市场空间。期待通过晶澳科技等光伏企业的努力，分布式光伏在2024年能够迎来更大发展空间，为打造零碳世界贡献更多力量。

世界银行特邀能源专家讲师、IEEE PES国际电气委员会储能专委会市场与规划分委会常务理事长李艳分享了《新型电力系统中储能应用政策及产业投资机会发展新趋势》。她表示，新型电力系统不仅是新型能源体系的重要支柱，更是推动能源结构转型、促进绿色发展的核心力量。而储能技术，作为电力系统的关键组成部分，其应用与发展对于提升电力系统的稳定性、安全性以及效率具有举足轻重的意义。当前，储能产业投资发展面临政策、价格、技术路线三个不确定因素，以及赛道、方法、合作方三个确定因素，需要清晰了解新型电力系统中储能应用的发展趋势和投资机会，从而做出更加明智的投资决策。

云南柏维智能装备有限公司（简称“云南柏维”）副总经理张利全在会上做《打造高效的分销渠道》报告。山东聚辉新能源集团有限公司总经理张青涛做了《如何开发中小型工商业项目》报告。

聚焦工商业光伏，碳索创变新路径

2020年，我国提出“碳中和”目标时，工商业屋顶新增光伏装机约为5.4GW左右，占当年全部新增装机量的11.2%；至2023年，工商业光伏新增装机已超过50GW，相对全年新增装机总量占比超过23%，可见工商业对通过分布式光伏实现绿色转型的认可正日益增长。

在本次大会上，酷玩实验室总编辑、创始人朱紫辉受邀主持“碳索创变·全球绿色工商低碳发展主题沙龙”，晶澳科技副总裁祝道诚等出席。

主持人及嘉宾就工商业绿色转型在中国碳中和目标实现中的价值，行业所面临的减碳和绿色转型挑战，如何助力工商业绿色转型，企业减碳行动实践和未来可持续发展规划等话题进行了交流。

分布式领先方案，诠释光伏更优解

会议期间，晶澳科技多位部门负责人分别就公司2023年在分布式市场的发展情况、高效组件在分布式领域的创新应用、晶澳工商业分布式解决方案及合作模式、晶澳工商业光储融合整体解决方案等话题分享报告。

2023年，晶澳科技在分布式市场的出货实现稳健增长，市场占有率进一步提升。产品不仅可以满足大型地面电站需求，还可以满足工商业屋顶及住宅屋顶等不同应用场景的需求，完美体现了“为客户价值而生”的设计理念。

储能产品方面，晶澳科技已推出应用于家庭光伏+储能场景的户用储能产品，应用于中小工商业的工商业户外柜产品，应用于大型工商业、源网侧场景的大型预制舱储能系统。

解决方案方面，晶澳科技在分布式光伏开发领域已具备14年项目承建经验，具有权威施工资质保障、快速响应服务等诸多优势，可以根据客户需求特点，提供含光伏+、储能、充电桩、BIPV、零碳园区等各类针对性、一体化交付的分布式工商业解决方案，能够帮助企业实现减排、保证充分回报、保障生产运营目标等。

2024年，晶澳科技在分布式领域，将继续通过稳定成熟的分销体系、行业首创的核心大商模式、新业态的开发尝试等路径助力合作伙伴实现韧性增长，期待与广大经销商建立长期稳定的战略合作关系，最终实现互利合作、双赢发展。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航

本次大会上，晶澳科技隆重举行了“2024分布式生态合作伙伴启动未来仪式”。晶澳科技联席执行总裁李守卫，副总裁祝道诚，中国区分布式总经理曾海，云南柏维总经理任勇，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司总经理杨峻峰，拉法基豪瑞集团全球合作伙伴负责人刘利嘉，创维光伏总监王家强，港华能源投资有限公司陆赳赳共同出席启动仪式，携手共促光伏产业美好未来，助力零碳世界早日实现。

同时，晶澳科技还举办了“2023年度中国区经销商颁奖盛典”，为优秀合作企业颁发了相应奖项。这一盛典是对过去一年经销商们辛勤付出和卓越成绩的肯定，同时也是对未来合作关系进一步巩固和深化的期许。

(责编：董童、李源)

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