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前两个月我国人民币贷款增加6.37万亿元

2024年03月15日17:50 | 来源：新华网
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新华社北京3月15日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行15日发布金融统计数据显示，2024年前两个月我国人民币贷款增加6.37万亿元，创历史同期次高水平。

数据显示，2月末，我国人民币贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。分部门看，前两个月住户贷款增加3894亿元；企（事）业单位贷款增加5.43万亿元，其中中长期贷款增加4.6万亿元。

从货币供应看，2月末，广义货币（M2）余额299.56万亿元，同比增长8.7%。狭义货币（M1）余额66.59万亿元，同比增长1.2%。

此外，前两个月我国人民币存款增加6.44万亿元，其中，住户存款增加5.73万亿元。

同日发布的社会融资数据显示，2月末我国社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%；前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。

(责编：卫嘉、白宇)
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