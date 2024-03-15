杭州全面取消二手房限购 助力提振市场预期
人民网北京3月15日电 （记者许维娜）日前，杭州市二手房市场迎来利好政策。
据“杭州住保房管”官方微信号消息，3月14日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》（以下简称《通知》），明确在杭州市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时优化增值税征免年限，杭州市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。
中指研究院华东大区常务副总高院生表示，本次楼市调控全面放开了二手房限购、降低了税费成本，是对二手房市场的精准调控，将进一步激活二手房市场，同时有助于畅通二手房置换链条，促使新房、二手房市场正常流转。
新政推出后，记者采访了一家杭州本地房地产中介机构，该机构预计，新政策实施后的首个周末，其多数门店的主要工作将集中在政策解读和带领客户看房上。“今天是工作日，实地来看房的客户数量相对较少，但通过电话进行咨询的客户多了些。”
记者注意到，此前，我国多个地区已相继调整限购等相关政策，紧密结合地方实际，持续优化政策环境，为房地产市场的健康发展注入新的活力。
今年初，上海发布了《关于优化本市住房限购政策的通知》，明确提出，在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房。
2月7日，深圳市住房和建设局也发布了关于优化住房限购政策的通知，对于本地户籍的人口，取消了落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限的要求；对于外来人口，购房时的社保缴纳门槛也从5年降至3年。
有业内人士表示，满足多元化改善性住房需求将成为各地政策新的突破点，尤其是二手房市场的购房政策可能会迎来更大力度松绑，对于一线及重点二线城市来说，这也是重要的探索方向之一。
其中，针对二手房市场的健康发展，应采取有力措施促进市场活跃度提升。易居研究院研究总监严跃进表示，“二手房是蓄水池，居民家庭的资产很大一部分就是二手房，盘活二手房是带动整个市场活跃的关键，二手房的活跃是助力新房市场活跃的关键点和基本点。”
针对杭州等地调整购房政策的做法，有专家表示，一线城市对需求端的限购政策进行调整，有利于提振市场预期，并有望带动二线和全国商品房市场稳定。
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