AI赋能行业数智化转型 多项电视新服务将加速落地
人民网北京3月15日电 （记者许维娜）随着人工智能（AI）技术快速发展，大数据、算法模型等软硬件信息技术成为传统行业向数智化转型的重要支撑，创新推动电视行业等领域数字化转型。
如今，AI技术能够自主识别图像内容并进行多维度优化重构。有专家表示，AI技术不仅在人机交互模式方面发挥着重要作用，同时也已经广泛应用于画质引擎领域，为用户提供了更加丰富多彩的视觉体验。
以海信为例，3月15日，其对外发布了自研星海大模型。在AI的加持下，海信推出全新ULED X全场景AI计算画质平台和多款旗舰新品。AI技术的快速发展，正为电视行业带来前所未有的创新机遇，“所有大屏的体验，都值得用AI重塑一遍。”海信视像总裁李炜表示。
记者了解到，早在2011年，该企业便提出了智能化发展战略。进入全新的“AI+”时代，其紧扣“AI+显示”“AI+体验”“AI+场景”三大核心领域，积极推进电视AI技术的发展。
算法模型、数据、芯片、数据安全等关键技术是AI技术进一步发展的重要支撑。
据李炜介绍，其自主研发的星海大模型突破了传统指令式语言对话的局限，通过创新的跨场景任务规划，实现了与“真人助理”相似的自然对话交互体验。同时，其多模态大模型可实现文生图、文图生视频等一系列技术，为用户提供一个自由创作的平台。
“电视也将越来越像家人，越用越亲近，成为我们生活中不可或缺的高能陪伴者。”李炜表示，围绕“视听越来越真实”“交互越来越简单”“运行越来越流畅”“服务越来越多样”四大核心用户价值，公司开发了20项电视AI技术和服务，都将在今年的新产品上陆续落地，开启电视AI新时代。
用户对于大屏显示的需求始终是其核心追求，也是AI对电视价值赋能的核心。
“我们的AI全维感知，依托智能传感和AI计算，实现了动态捕获环境、人和内容的变化并自适应，让用户在每个场景里，都有好的观影体验。”海信视像科技显示研发总经理王烨东介绍，在AI的加持下，信芯AI感知芯片跨越式升级，通过系统重构，计算性能提升50%。
目前，电视行业正以前所未有的姿态迈向电视AI新时代。专家指出，在持续加强技术创新、提升产品质量的同时，电视行业还需深入挖掘用户需求，以场景革命为引领，激发彩电消费新热潮。
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