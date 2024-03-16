原标题：助力金融消费者权益保护高质量发展 中国光大银行深入开展2024年“3·15”金融消保教育宣传活动

“金融消保在身边 保障权益防风险”。在2024年“3·15”国际消费者权益保护日来临之际，为全面落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议决策部署，积极响应监管部门号召，提升广大消费者金融素养和风险防范意识，中国光大银行坚持以人民为中心的价值取向，在全国各地组织开展了2024年“3·15”金融消保教育宣传活动，助力打造消费者金融素养提升工程。

把准目标“方向盘” 多措并举普及金融消保知识

光大银行以“普及金融知识，传递金融正能量”为目标，重点围绕服务“五篇大文章”，聚焦金融消费者八项基本权利、“三适当”原则、金融纠纷多元化解机制、诚信文化等内容，组织开展了“金融高管讲消保”“行长来了”“有纠纷 找调解”“迎奥运 阳光消保健康跑”“‘大消保’联合教育宣传”五项亮点活动。

各分支机构行长深入一线，面对面倾听消费者心声。郑州分行借助当地媒体，通过“线上+线下”方式开展行长宣讲，加大金融消保知识的传播和推广力度。南京分行在厅堂开展消保微沙龙活动，通过现场讲课和与客户互动问答等方式开展知识普及。西安、长沙、福州等分行走进社区、乡村、学校等地，紧紧围绕金融消费者急难愁盼的重点问题，有效回应消费者关切，宣传“枫桥经验”，向消费者普及金融知识，提示金融风险。

夯实行动“落脚点” 让教育宣传活动更贴近百姓

为加强教育宣传效果，光大银行以人民群众喜闻乐见的活动形式将金融知识融入消费者生活，营造“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好氛围。

在北京、厦门、重庆、杭州、大连等地开展的“迎奥运 阳光消保健康跑”活动中，该行以数字人直播、云游花车、“反诈可乐”（越喝越清醒）等趣味游戏，吸引广大消费者沉浸式学习体验。太原分行联合山西省老龄事业发展中心，以“消保+文艺”的形式开展消保宣传活动，让金融知识学习更生动、更贴近群众生活。深圳分行组建专业讲师团队走进侨乡学校开展少年财商课程，通过案例演说、互动答题等形式，把金融知识送进校园。

制定全年“计划书” 确保教育宣传常态化

3月15日当天，光大银行在京召开“2024·阳光消保 美好陪伴”教育宣传活动启动会，正式启动2024年金融知识教育宣传工作，全面开展“3+2”金融教育示范基地建设、“阳光伴您每一月”等特色活动，推进消保教育宣传工作形成常态化机制，让“3·15”宣传活动融入全年消保工作日常，持续发挥宣教作用。

金融为民，向光而行。光大银行一直高度重视金融消费者权益保护，持续多年开展以“阳光消保 美好陪伴”为主题的金融消费者权益保护教育宣传活动，为金融消费者保驾护航。下一步，光大银行将持续普及金融知识，传递金融正能量，让广大金融消费者“知金融理，做明白人”，以实际行动助力金融消费者权益保护高质量发展。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经