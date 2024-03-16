原标题：完善市场监管 增强投资信心

【来自国新办新闻发布会的报道】

为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，增强资本市场功能作用，3月15日，证监会集中发布了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》等四项政策文件。在当日举办的国新办新闻发布会上，证监会副主席李超等相关负责人对政策亮点进行了解读。

突出“强本强基”和“严监严管”

“四个文件牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，突出了‘强本强基’和‘严监严管’。一方面，聚焦提高上市公司质量和保护投资者合法权益，进一步完善加强市场监管的相关措施；另一方面，坚持刀刃向内，动真碰硬，在从严加强证监会队伍管理方面也作出了全面的安排。”李超指出。

证监会此次制定出台的四个文件是一个有机整体，从发行准入、上市公司持续监管、中介机构监管等各方面系统性提出政策措施，旨在推动形成有利于完善资本市场长期稳定发展的体制机制，走好中国特色资本市场发展之路。

《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》着眼于从源头提高上市公司质量，全面从严加强对企业发行上市活动的监管，压紧压实发行监管全链条各相关方责任，共包括8项政策措施。

《关于加强上市公司监管的意见（试行）》着眼于推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。

《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》聚焦于校正行业机构定位、促进其功能发挥、提升专业服务能力和监管效能，共包括25项政策举措。

《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内，坚持以自我革命引领自身建设，推动证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，明确了三方面措施。

全链条问责压实责任

此次证监会就严把发行上市准入关出台了专门文件，核心就是要让发行监管的链条更加坚固，监管更加严格，板块功能更加突出。

证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，针对有些拟上市企业内控机制不健全，公司治理不规范，个别企业财务造假等问题，证监会将从发行上市的全链条各个环节加强监管。拟上市企业要树立正确的“上市观”，现代企业制度要有效运行，对信息披露质量要承担起第一责任。

市场普遍关注保荐机构的监管和从业质量问题。证监会证券基金机构监管司司长申兵表示，证监会将督促包括投行在内的中介机构归位尽责，真正发挥好“看门人”作用。对于“一查就撤”这种现象要追究到底、责任到人。在日常监管中特别关注撤否率比较高和“业绩变脸”等突出问题，严格落实“申报即担责”，督促保荐机构切实强化内控，履行好核查把关职责。

上市公司财务造假，各方深恶痛绝。“财务造假触碰的是资本市场底线，必须坚决打击。”证监会上市公司监管司司长郭瑞明提出，证监会将会同各地区各部门增强合力，构建打击财务造假的综合惩防体系，重点打击五类行为：一是长期系统性造假和第三方配合造假；二是欺诈发行股票债券行为；三是滥用会计政策、会计估计，随意调节利润的财务“洗澡”行为；四是通过融资性贸易、“空转”“走单”进行造假的行为；五是在侵占上市公司利益、掏空上市公司过程中伴随的一系列造假行为。

更好服务新质生产力发展

对于市场比较关注的规范股份减持行为，郭瑞明表示，下一步证监会将全面完善减持规则体系，全面防范绕道减持。主要包括：一是明确离婚、控股股东解散等情形的减持规则；二是明确股票质押平仓、赠与等方式的减持规则；三是禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易，禁止限售股转融通出借，限售股股东融券卖出。

如何发挥好资本市场功能作用，更好服务新质生产力发展？李超表示，从源头IPO方面，要提升对新质生产力的包容性、适应性，加大精准支持力度；利用好资本市场并购重组、股权激励等工具，促进新质生产力的上市公司更好发展壮大；进一步健全多层次资本市场体系，持续提升服务新质生产力发展质效。

上市公司是资本市场的基石。郭瑞明提出，证监会将大力推动提升投资价值，增强投资者获得感，包括激发上市公司回报投资者的意识，推动更多上市公司分红回购，支持公司夯实基本面，稳定投资者的预期，并从严监管“借壳上市”和盲目跨界并购等。

（本报记者 温源）

(责编：罗知之、杨迪)

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