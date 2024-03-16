原标题：今日视点：打造监管铁军 护航资本市场行稳致远

安 宁

“打铁必须自身硬”——这铿锵有力的七个字正一步步在证券监管系统的具体工作中落实体现。

3月15日，证监会网站发布《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》（以下简称《意见》），明确了未来一个时期证监会系统自身建设的方向、目标和具体举措，强调要转变作风，全面贯彻严监管严管理的要求，以自身建设的严，带动监管工作全面从严。

《意见》的发布是对党中央关于全面从严治党的各项决策部署的落实，也是加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，更好服务中国式现代化建设大局的坚强保证。

3月6日，在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，证监会主席吴清在阐述严监管理念时指出，严监严管，就是依法从严监管市场，依纪从严管理队伍。在队伍管理上，将刀刃向内，严抓严管，真正在政治上、专业上、作风上、廉洁上过得硬，打造一支监管铁军。

加强证监会系统自身建设是加强党对资本市场全面领导的重要基础，打造一支过硬的监管铁军是保障资本市场高质量发展的关键因素。

笔者认为，《意见》的发布也进一步明确了下一步严监严管的重点将从三方面发力。

第一，刀刃向内，加强证券系统自身建设，聚焦关键人关键事从严教育管理监督，把严的导向体现到监管执行等各方面。

《意见》提出，要突出制度管人，巩固干部队伍教育整顿成果，从严加强干部监督制度建设，增强制度执行刚性和权威性。

目前，各级“一把手”和领导班子成员是证监会系统干部队伍的“关键少数”，发行上市、机构监管、稽查处罚等司局是证监会的重要权力部门。从严教育管理监督，就是要紧盯“一把手”和班子成员等“关键少数”，紧盯上市委、并购重组委等重点群体，紧盯年轻干部，加强教育管理监督，强化关键岗位干部轮岗交流，不断提升管理监督实效。

此外，要通过增强问责的政治性和工作力度，对存在失职失责情形的党组织和党的领导干部开展严肃问责，督促履职尽责。坚持以问促改、警示警醒。

通过提升监管履职能力，理顺职能定位和监管职责，有利于强化全系统“一盘棋”，增强一线监管力量，提高监管的协同性和有效性。

第二，以严监管强监管为导向，全面提升监管能力和监管效能，强化监管问责，促进监管履职尽责。

《意见》提出，要切实加强从严监管，把严的导向体现到监管执行、监管效果等各方面，坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，坚持既要管合法、更要管非法，严禁“无照驾驶”，严查“有照违章”。

我们看到，近年来，证监会从提升执法能力、深化执法协作、夯实法治基础等方面入手，不断加大监管执法力度，提高证券违法成本，切实提升稽查执法效能。

数据显示，2023年，证监会共办理证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，罚没64亿元，同比增长一倍以上，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索118件，移送数量连续三年保持高位。

同时，坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严把上市公司入口关，在发行领域把防范欺诈发行和财务造假风险作为监管重点，坚决打击财务造假等违法违规行为，对财务造假“零容忍”。通过加强严监严管，把严的导向落实到全链条各环节的监管工作中。

第三，加大资本市场法律法规政策供给，完善行政执法刑事司法协作机制，推动健全证券法律责任制度体系。

在严监严管的监管思路下，证监会不断完善资本市场法律法规政策和行政刑事执法协作机制。2021年以来，证监会向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索418件，同比增长近50%。联合最高检、公安部联合开展打击证券违法犯罪专项执法行动，对重大典型案件的查办工作进行集中部署，相互支持案件办理，构建“快罚快侦快诉”的工作格局。

此外，在健全证券法律责任制度体系方面，积极推动修订《证券法》、出台《刑法修正案（十一）》等法律法规，建立集体诉讼制度，增加资本市场法律制度供给，多措并举加大行政处罚、刑事追责、民事索赔力度。

2月27日，证监会主席吴清在资本市场法治建设座谈会上强调，证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。

(责编：罗知之、杨迪)

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