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央行缩量平价续作 3870亿元MLF

业界预计本月LPR维持不变

刘 琪
2024年03月16日09:09 | 来源：证券日报
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原标题：央行缩量平价续作 3870亿元MLF

3月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）开展130亿元7天期逆回购操作和3870亿元中期借贷便利（MLF）操作，全额满足了金融机构需求。7天期逆回购及MLF操作利率分别为1.8%、2.5%，均与前值保持一致。鉴于当日有100亿元逆回购及4810亿元MLF到期，故央行全口径实现净回笼910亿元。

值得关注的是，此次MLF操作结束了央行自2022年12月份开始的加量续作模式。中国民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，本月MLF缩量续作或主要源于开年以来资金面维持稳健宽松、当前银行对MLF续作的需求不高，以及降杠杆、防空转等多重考量。

此外，在本月MLF操作利率不变，以及2月份5年期以上LPR（贷款市场报价利率）大幅下调背景下，业界普遍预计，3月20日即将出炉的新一期LPR将保持不变。

MLF操作规模、利率符合预期

3月15日，央行开展3870亿元MLF，并未延续自2022年12月份以来的加量续作节奏。对此，分析人士认为，主要原因在于银行体系流动性充裕，MLF操作需求减少。

从资金面来看，今年以来整体保持平稳宽松，市场利率基本围绕政策利率小幅波动。根据全国银行间同业拆借中心数据梳理，今年以来截至3月14日，DR007（银行间存款类机构7天质押式回购加权平均利率）均值为1.86%。

同时，同业存单利率也在持续下行。Wind数据显示，2月份商业银行(AAA级)1年期同业存单到期收益率均值为2.3%，已明显低于当前2.5%的政策利率水平；进入3月份后，截至3月14日，商业银行(AAA级)1年期同业存单到期收益率均值降至2.26%。

“同业存单与MLF的利差进一步走阔，一方面是在降准等因素影响下，流动性整体充裕，银行发行需求减弱；另一方面是债券利率持续下行，存单配置价值提升，农商行、基金、理财、保险等均有增配。”温彬说，当前，在资金面稳健宽松、市场收益率下行环境下，部分机构存在明显的资产配置顺周期、拉久期和上杠杆行为，银行间质押式回购日均成交量维持在7万亿元以上的高位。MLF缩量续作有助于降低部分机构的加杠杆热情，增强资金市场利率稳定性。

本月MLF操作利率维持不变亦符合市场预期。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，2月5日全面降准落地，释放长期资金1万亿元，短期内银行信贷投放能力增强；2月20日5年期以上LPR大幅下调0.25个百分点，将带动新发放居民房贷利率和企业中长期贷款利率更大幅度下调。由此，开年货币政策在稳增长、稳楼市方向全面发力，当前正处于政策效果观察期，这或是年初以来MLF利率保持稳定的一个原因。

后续降准、降息均有空间

展望后期，分析人士普遍认为政策性降息仍有空间。王青预计，二季度MLF利率有望下调，幅度约在0.1个至0.2个百分点左右。这将释放稳增长政策发力的清晰信号，有助于促消费、扩投资，改善社会预期。利率下调会带动LPR联动调整，有效降低实体经济融资成本，低利率环境也将为地方债务风险化解提供更为有利的条件。更为重要的是，这将引导居民房贷利率较快下调。

中信证券首席经济学家明明认为，2月份5年期以上LPR脱离MLF利率单独下调后，贷款利率进一步走低，而商业银行净息差压力有所抬升，在缓解商业银行经营压力、引导金融向实体经济让利的诉求下，存款降息、MLF降息仍然存在较高必要性。

降准亦有空间。在3月6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，央行行长潘功胜表示，“中国的货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够空间”，并明确称“后续仍然有降准空间”。

3月20日，新一期LPR将出炉。在本月MLF操作利率不变的情况下，LPR会有何种表现？

温彬表示，在3月份MLF利率继续维持不变、近期市场类主动负债成本略有上行、存款定价竞争激烈等环境下，商业银行继续下调LPR的加点和空间受限，3月份LPR大概率持平前期，短期维持稳定。

王青也预计，3月份两个期限品种的LPR将保持不变。当前的重点是进一步提升货币政策传导效率，在全面降准及5年期以上LPR下调后，推动银行对实体经济的信贷投放“量增、价减”。

(责编：罗知之、杨迪)
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