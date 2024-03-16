彭 妍

原标题：多款银行理财产品上调募集规模上限 定期开放式固收产品“唱主角”

据《证券日报》记者不完全统计，招银理财、光大理财、农银理财等多家理财子公司发布公告，上调旗下部分产品募集规模上限，上调幅度最高达200亿元。上调募集规模上限的理财产品以定期开放式产品居多，产品主要投向债券、优先股、非标准化债权等多类资产。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，银行理财子公司近日密集上调部分产品募集规模上限的原因主要是需求端的变化。随着国内经济恢复和股票市场变化，投资者具有更强意愿来购买稳健理财。在供给端，作为金融市场的重要参与者，银行理财子公司也乐意通过扩大产品规模来完成业绩考核目标，提升自身的市场竞争力和品牌影响力。

上调募集规模上限

近期，银行理财子公司纷纷上调旗下理财产品的募集规模。3月11日，光大理财调整了旗下多款理财产品的募集规模上限。其中，一款产品名为“阳光橙安盈5号（15M定开）”，调整前的规模上限为30亿元，调整后的规模上限为50亿元；另一款产品名为“阳光金15M丰利（定制14期）”，调整前的规模上限同样为30亿元，调整后为50亿元。3月8日，光大理财发布公告称，调整了“阳光金安心计划-存单存款策略43期（封闭式）”的募集规模上限，从20亿元调整为30亿元。

3月11日，招银理财发布公告称，根据客户需求，现对“招银理财招睿金葵十八月定开16号固定收益类理财计划”进行规模调整，调整前规模上限16亿元，调整后规模上限20亿元，计划调整日期2024年3月13日。有产品的募集上限上调金额超过百亿元。比如，农银理财自2月26日（含）起将“农银时时付”8号开放式人民币理财产品的募集规模上限由300亿元上调至500亿元。

田利辉认为，银行理财子公司选择以定期开放式、中低风险的固定收益类产品作为产品规模扩容的发力重心，既符合当前市场环境和投资者偏好，也有利于降低风险、提升收益。

多因素助推调整

理财产品规模主要受自身投资收益表现影响。随着今年以来债市走牛，银行固收类产品收益率大幅上升，银行理财的资产管理规模也水涨船高。

据中信证券测算的数据显示，从理财产品收益率来看，受益于债市延续向好和股市回暖，2月份，理财产品收益率保持高位，纯债型和非纯债型固收类理财产品平均收益率分别为4.04%、5.3%。其中，纯债型固收类理财产品延续较好的收益表现，非纯债型固收类理财产品收益率较1月上升1.94个百分点。

“以固收配置为主的理财产品成绩亮眼，主要得益于国内经济的稳定恢复、货币政策的适度宽松以及债券市场相对稳定的表现。”田利辉表示，对此类产品的收益走势持谨慎乐观态度。在利率环境持续宽松和市场利率有望下行的背景下，债券总体价格可能上涨，这对固收类理财产品的收益形成支撑。然而，偶发性事件可能改变上述走势，投资者需要密切关注市场利率的变动趋势。

伴随银行理财产品表现亮眼以及投资者的热捧，2月份以来，银行理财子公司管理规模明显回升。中信证券测算数据显示，银行理财市场2024年2月末时点、日均存续规模分别约27.7万亿元、27.56万亿元，较2024年1月末分别上升约0.83万亿元、0.46万亿元。

在田利辉看来，规模增长的主因是产品收益率走高和未来较好的预期。当然，银行理财子公司在产品创新和服务提升方面也进步显著，推动了规模的增长。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，未来稳健偏宽松的货币政策依然是债券市场维持乐观的主要支撑因素，以固收类产品为主的银行理财产品规模扩张面临较好的市场环境。

(责编：罗知之、杨迪)

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