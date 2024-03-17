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国家电网两项重大工程开工

2024年03月17日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：国家电网两项重大工程开工

本报北京3月16日电（记者张翼）记者从国家电网获悉，国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站15日开工，工程将架起“西电东送”新通道，对于保障电力安全可靠供应、加快建设新型能源体系、实现碳达峰碳中和目标、推动高质量发展具有重要意义。

陕北—安徽特高压工程动态投资205亿元。工程起于陕西省延安市宝塔山换流站，止于安徽省合肥市合州换流站，途经陕西、河南、安徽三省，直流线路全长1069千米。送端以750千伏交流系统汇集陕西的光伏、风电及节能火电，受端接入安徽负荷中心。岳西抽蓄电站位于安徽省岳西县黄尾镇境内，安装4台30万千瓦可逆式机组，以两回500千伏出线接入华东电网，动态投资75亿元。两项工程建成投运后，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行，有效助力全国统一大市场和现代化基础设施体系构建，推动城乡、区域协调发展。

据介绍，陕西是我国重要的综合能源基地和“西电东送”的枢纽，目前探明的能源保有储量及产量均位居全国前列，煤炭储量达1800亿吨，新能源可开发规模达1.45亿千瓦。近年来，安徽锚定“三地一区”战略定位，加快推进“七个强省”建设，去年全社会用电量突破3000亿千瓦时，预计“十四五”期间年均用电量增速达7%，引入区外来电需求强烈。陕北—安徽特高压工程投产后，每年可向安徽输电超360亿千瓦时，陕西电力外送规模将超3100万千瓦，对华北、华东、华中、西南电网形成坚强电力支撑。陕北—安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦，可推动陕西清洁能源大规模开发利用，优化安徽能源供应结构，提升绿电消费比重。岳西抽蓄电站的建设将服务安徽智能绿色制造强省建设，助力安徽打造长三角千万千瓦级绿色储能基地。两项工程投产后，每年可促进新能源电量消纳超180亿千瓦时，替代燃煤消耗630万吨，减少二氧化碳排放1660万吨，具有显著的节能减排效益。

(责编：杨曦、陈键)
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