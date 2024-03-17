陈炜伟

原标题：如何撬动万亿元市场

国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，明确了5方面20项重点任务。

大规模设备更新和消费品以旧换新有何深意？

中央财经委员会第四次会议强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

我国设备更新需求很大。2023年，工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

从消费品换新的市场需求看，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代也能创造万亿元规模的市场空间。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。可以说，既惠企、又利民，一举多得。”国家发展改革委有关负责人说。

大规模设备更新和消费品以旧换新有哪些重点？

在设备更新方面，行动方案明确，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

中国信息通信研究院院长余晓晖认为，行动方案为我国未来几年工业领域设备更新投资明确了目标，将有效释放工业领域设备更新潜力、增加先进产能、提高生产效率。

在消费品以旧换新方面，将开展汽车、家电等耐用消费品以旧换新，推动家装消费品换新。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青说，实施消费品以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成以消费为主导力量的国内大循环。

在回收循环利用方面，行动方案明确，完善废旧产品设备回收网络。到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，废旧家电回收量较2023年增长30%。

中国循环经济协会会长朱黎阳介绍，据估算，1辆报废的小型汽车精细化拆解后，可分解出约36千克橡胶、70千克塑料、740千克废铁、100千克铝；1台普通电冰箱可回收9千克塑料、38.6千克铁、1.4千克铜。对退役设备和各类废弃产品进行妥善处置、循环利用，有利于落实全面节约战略，提高资源利用效率。

在标准提升方面，行动方案提出，加快完善能耗、排放、技术标准，强化产品技术标准提升，强化重点领域国内国际标准衔接。

“标准提升行动是‘指挥棒’。”中国标准化研究院首席专家林翎说，结合产业发展实际，统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准，有利于推动更多中国产品设备向高端化、智能化、绿色化发展。

如何推动行动方案落实落地？

在总体要求中，行动方案明确，坚持市场为主、政府引导。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨分析，大规模设备更新和消费品以旧换新建立在企业和消费者自愿行为的基础上，主要依靠市场提供多样化供给和服务。同时，通过加大财税、金融、投资等政策支持和引导，充分调动各方积极性，形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，更好发挥更新换代规模效应。

工业领域设备更新的主体是企业。不少企业担心设备更新投入大、周期长、见效慢，导致更新改造积极性不高。

余晓晖说，行动方案提出要把符合条件的设备更新项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，把数字化智能化改造纳入优惠范围。这将进一步扩大政策惠及面，有效降低企业投资成本，极大提升企业设备更新的热情和意愿。

在消费品以旧换新方面，王青认为，要注重分阶段、分产品类别组织和开展以旧换新活动，营造活力持续迸发的消费市场氛围。以便捷和实惠为导向，综合运用消费补贴、消费券、消费贷款贴息等多种政策工具，积极发挥互联网平台渠道优势，简化政策申请流程，特别是要照顾老年人和农村居民需求。

针对废旧产品设备回收网络不够完善、回收渠道不够畅通的问题，朱黎阳说，行动方案提出加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，支持企业建设逆向物流体系等，进一步畅通报废汽车、废旧家电家具等产品规范回收渠道，有利于提高回收处理的效率和质量。

落实行动方案，还需要进一步细化政策。国家发展改革委有关负责人介绍，各有关部门将陆续制定出台重点行业节能降碳改造、工业设备更新换代等多个领域的具体政策或规范，以及消费品以旧换新实施办法和标准提升行动具体方案，不断完善配套措施。

（新华社北京3月15日电 记者陈炜伟）

(责编：杨曦、陈键)

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