梁乐 朱彤 李丽云 朱虹 杨宇航 孙越 王祝华

原标题：为粮食安全播下创新的种子

种子是我国粮食安全的关键。只有牢牢把握住自己的种子资源，才能端稳手中的饭碗，实现粮食安全。

春回大地，在海南的育种基地，在河南的种业创新平台，在春耕尚未大面积开始的东北和西部边疆省份，围绕特色农作物开展的育种科技攻关、优良品种推广，正导演着一部部生命的传奇：一颗颗包裹着创新与智慧的种子奔向良田，牢牢守护粮食安全，为乡村振兴播撒丰收希望。

创新育种 激发种子潜力

今年中央一号文件提出，加快选育推广高油高产大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等生产急需的自主优良品种。作为我国最大的优质大豆供给基地，黑龙江走在了前列。

三年来，黑龙江通过开展“高产优质大豆新品种选育”项目，共育成高产优质大豆新品种30个，累计推广面积达到1157.6万亩。“目前全省大豆种子已下摆逾六成，众多高产优质大豆新品种，给了我们丰收的底气。”国家大豆产业技术体系东北特早熟春大豆育种岗位专家、黑龙江省农科院黑河分院副院长鹿文成说。

黑龙江的大豆种子“蓄势待发”，海南的育种基地里已郁郁葱葱。

在海南省三亚市崖州区的国家现代农业（种业）产业园内，中国农业科学院选育的200多个辣椒品种幼苗绿意盎然、长势喜人。这是中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员王立浩带领辣椒智能育种和热带产业创新团队，扎根海南多年，持续开展品种选育、培育等试验所取得的丰硕成果。

海南种子创新研究院院长陈凡介绍：“以崖州湾实验室、南繁科研育种基地为平台，产学研创新主体加速集聚，基因组学、分子遗传学、合成生物学等研究应用不断强化，南繁硅谷将逐步成为国家种子科技创新的策源地和制高点。”

在我国西北的新疆，种子正在与时间赛跑。

大范围的棉花播种尚有些时日，新疆农科院经济作物研究所研究员李雪源已经为种子忙活起来。

他带领团队历经10余年培育出来的突破性棉花品种“源棉8号”，去年以500万元价格转让给两家制种企业，成功从实验室“跳”上了流水线。今年，这一优质品种已被列为全疆主推品种，将在南北疆遍地开花。

科学制种 打响种子品牌

今年政府工作报告指出，稳定粮食播种面积，巩固大豆扩种成果，推动大面积提高单产。

在河南省新乡市中原农谷的小麦试验田里，中国农业科学院中原研究中心“小麦高产多抗优异资源鉴定与创制”团队成员选取了近10万个单株，带去实验室进行分子标记监测。作为种业创新集成平台，中原农谷已吸引53家省级以上科研平台和74家种业企业入驻，有37个农作物新品种通过审定，累计推广1.5亿亩。

河南省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰认为，种业创新发展是稳粮增产最核心的驱动力和保障。河南主要农作物良种覆盖率超过97%，小麦、花生育种水平国际领先、供种能力全国第一，玉米、芝麻、西甜瓜、辣椒等新品种选育水平全国领先。

有好种子，才能种好田。

这几天，黑龙江省北安市赵光镇农户马云龙忙着购买种子，今年他家将种植800亩大豆。“去年我在示范田看到‘龙垦3092’这个品种，豆荚又多又鼓。今年我买了4吨种子，丰收就靠它了。”马云龙说。

“龙垦3092”是北大荒垦丰种业股份有限公司近几年研发的大豆新品种，曾以亩产302.24公斤创下黑龙江省第四积温带大豆品种高产纪录。今年，该品种种子销量预计至少12000吨，种植面积将突破240万亩。

在西藏自治区日喀则市南木林县，由日喀则农研中心马铃薯课题组持续改良的地方新品种“艾玛土豆”，已成为当地农户争相种植的“香饽饽”。“以前土豆品种差、产量低，自从用了这个新品种后，每年能增收3万多元。今年家里的40多亩耕地，一半以上还要种土豆。”南木林县艾玛乡拉布村村民次罗说。

(责编：杨曦、陈键)

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