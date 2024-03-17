邹 童

原标题：培育壮大高素质农民队伍

乡村振兴，关键在人。近年来，全国各地在实施高素质农民培育工作中，通过启动一系列行动，使有想法有能力有技术的农民得以建功立业、大显身手，高素质农民的比例越来越高，为乡村振兴提供了强大助力。《2023年全国高素质农民发展报告》显示，2023年高素质农民发展指数为0.5228，相较于2022年上升了2.99%。

高素质农民又称新型职业农民，具有较高科学文化素养和自我发展能力。与传统农民相比，他们更能掌握与运用一定的现代农业生产管理先进技术，是现代农业生产的生力军。他们通过自身的农技知识积累、相关的专业能力培训、科学的专业实践操作，主动参与乡村建设，通过新技术、新理念造福一方农民。

当前，我国农业处在转型关键期，对从业者的生产经营能力、资源配置能力、创新应用能力提出更高要求。高素质农民投身乡村振兴事业中，要干出成绩并不容易，也不轻松。面对新形势新任务，高素质农民如何更好发挥自身优势，在乡村振兴的舞台上建功立业？

要顺应农业产业化发展趋势，创新农业生产经营方式。随着现代农业不断向数字化、智能化、规模化发展转变，智慧农业、农村电商等新业态纷纷涌现，仅凭过去的“老把式”“土办法”难以应对农业发展中出现的新趋势、新问题。高素质农民具备较强的学习能力，应发挥自身优势，关注农业领域最新动态，根据市场需求调整种植结构，并紧跟现代农业发展步伐，学习新技术、开拓新领域，更好抵御市场风险，让增收可持续。

要树立绿色发展理念，增强乡村生态效益。良好的生态环境是农村最大的优势和宝贵财富。高素质农民在投身农村建设过程中，要注重把生态保护治理和发展特色产业有机结合起来，注重发展绿色农业、生态农业。比如，可通过推广有机肥料、建设生态农业示范区等举措，助力提高农村生态环境质量。

要强化责任担当，积极参与乡村治理。实现乡村有效治理是乡村振兴的重要内容。高素质农民要主动投身乡村治理，关注乡村规划和基础设施建设，为乡村发展建言献策。比如，高素质农民可通过参与志愿服务等公益活动，提高社会责任感，营造和谐有序的乡村社会氛围。

农业强国是社会主义现代化强国的根基。期待更多的高素质农民在广阔的乡村舞台上施展才华、大显身手，更好地促进乡村建设、推动农业高质量发展，为乡村振兴贡献力量。

(责编：杨曦、陈键)

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