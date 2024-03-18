田 鹏

原标题：借政策利好加速转型 深市药企“向新而行”

近年来，受益于一系列利好政策的接连出台，我国创新药产业加速驶入创新升级的“高速路”。随着“创新药”首次被写入《政府工作报告》，更是释放出行业将加速发展的利好信号。

事实上，生物医药产业作为典型的技术密集和资本密集型产业，其培育发展受益于政策的扶持之外，更离不开资本与产业的高效协同。在这过程中，资本市场凭借资本资源配置功能，为产业创新升级提供了有力的支持。以深市为例，目前，共有250余家生物医药行业上市公司，截至记者发稿，已有133家公司通过业绩预告、快报或年报等形式披露了2023年度经营业绩，整体表现亮眼。

创新药企问计于“新”

生物医药产业作为塑造新质生产力的重点领域之一，是关系国计民生的重要产业，更是建设健康中国的重要基础。其中，创新药更是重中之重。为此，我国政府不断给予相应的扶持政策。

例如，2023年12月13日，国家医保局公布2023年医保药品目录调整结果，共有25个创新药品种参加，且创新药谈判优于整体水平；2024年2月份，《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知（征求意见稿）》提出，鼓励以临床价值为导向的药品研发创新；今年的《政府工作报告》中提到，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

随着一系列利好政策不断加固行业发展黄金机遇期，中国创新药企更是逐步锚定优化成本、研发管线以及研发策略，重点投入以临床价值为导向的差异化创新项目，为后续创新药的良性发展夯实了稳健的基础。

以CRO（Contract Research Organization，即提供专业化服务的学术或商业的第三方机构）龙头康龙化成为例，2019至2022年，公司收入复合增长率接近40%，2023年收入预计同比增长11%至14%，市场份额进一步提升。

“自成立以来，公司高度重视技术与创新，为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。2023年度研发投入金额较2022年度增长预计超过50%。”康龙化成相关负责人对《证券日报》记者表示。

贝达药业董事长丁列明对《证券日报》记者介绍道：“公司成功研发上市的5款新药，都是具有完全自主知识产权和核心竞争力的产品，在研的新药项目同样如此，我们还不断深化国际科技合作，加快推进创新药国外临床研究及上市，抢占生物技术制高点，为推动健康中国建设和增进民生福祉多做新贡献。”

业内人士表示，尽管2023年受全球主要经济体货币政策等多重因素的影响，中国创新药投融资整体规模增速有所放缓，但多家药企逐步优化其成本、研发管线以及研发策略，重点投入以临床价值为导向的差异化创新项目，为后续创新药的良性发展夯实了稳健的基础。

加速开拓海外市场

随着国内创新药企的研发能力不断提升，走向国际市场已然成为其进一步检验和提升企业研发能力，审视产品战略并提升收入和价值的主要道路之一。同时，叠加政策的大力推动，越来越多的创新药企选择将目光投向海外市场，踏上“创新转型、扬帆出海”的新赛道。

例如，沃森生物相关负责人表示，公司在研发创新上对标全球布局生物医药行业前沿技术，已上市的8个人用疫苗产品（12个品规）均为自主研发生产，其中2019年自主研发的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”是国内研发的首个该品类肺炎疫苗，改变了国内重要专利药市场长期被国外公司垄断的局面。

在这过程中，除了向海外直接出售商品，国内相关药企还纷纷通过对外出售专利许可（License-out）来开拓海外市场。

据不完全统计，2021年至2023年，我国创新药License-out交易至少发生120起，合计交易总金额接近850亿美元。其中，2023年我国创新药企对外授权合作规模再创历史新高，全年共发生70项License-out交易，较2022年增长32%；已披露的交易总金额超过465亿美元，较2022年增长69%。

“密集的出海交易，体现出中国创新药企正在凭借实力获得认可。”市场人士表示，其中，通过推进License-out，相关企业不仅可以将收取的授权许可费反哺自身研发投入，还可以向国际社会打响中国医药创新品牌。

(责编：罗知之、陈键)

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