郭冀川

原标题：落实全国一体化算力网建设任务 国家数据局部署五“点”工作

3月16日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》杂志发表的署名文章《加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座》中提到，数字经济时代，算力是新质生产力，算力网是促进全国范围内各类算力大规模调度运营的数字基础设施，构建全国一体化算力网、推动算力基础设施化是国家现代化的重要标志之一。

刘烈宏在文章中谈到，有关研究表明，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和国内生产总值（GDP）将分别增长3.3‰和1.8‰。算力作为数字经济发展的底层支撑，在一定意义上为数字经济与实体经济深度融合提供强大支持。

在综合施策落实全国一体化算力网的建设任务方面，文章详细介绍了几项重点工作，包括以繁荣算力产业发展生态为导向，形成数字经济高质量发展的“增长点”；以构建高质量的算力供给体系为保障，夯实数字底座建设“支撑点”；以打造高水平算力传输网络、探索算力高效率调度模式为抓手，找准数据要素市场培育“着力点”；以实现高标准的技术自主可控为目标，寻求高水平科技自立自强的“突破点”；实现绿色低碳高质量发展，把握践行“双碳”战略“落脚点”。

上述五“点”工作指明了未来全国一体化算力网建设的重心，并找准行业“痛点”，提出解决方案。如在“着力点”方面，文章提出探索建立统一的算力服务标准规范，形成算力并网、调度和运营体系，鼓励异属异构异地算力资源调度的技术创新、模式创新，构建算力多级调度策略引擎，实现跨平台、跨层级、跨区域的算力资源混合部署和统一调度，促进算力资源高效对接，提升数据汇聚、处理、流通、交易效率。

山西数据流量谷董事长贺晗对《证券日报》记者表示，当前各地“算力孤岛”问题依然存在，如智算中心之间缺乏互通互用机制，缺乏安全高效的算力资源交易体系，导致算力节点通过网络灵活高效调配算力资源的能力不足等，应建立健全算力调度标准规范体系，用市场化手段推动智算聚合服务平台、算力并网平台发展，可以广泛汇聚多方算力资源，实现多地算力资源的共享和最优利用。

随着人工智能等新一代信息技术的飞速发展，人脸识别、智能客服、算法推送等成为智能化社会常见的应用，在这些应用背后都是算力在支撑，因此，算力的提升对经济社会的发展发挥重要作用。

刘烈宏在文章中进一步阐述加快构建全国一体化算力网的重大意义，提出切实把握加快构建全国一体化算力网的总体要求，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务，明确表示“以算力经济高质量发展更好服务国家数据事业发展全局，推动建设中国式现代化数字基座”。

电子政务建模仿真国家工程实验室首席数字经济专家陈晓华对《证券日报》记者表示，加快构建全国一体化算力网要加强通用计算、智能计算、超级计算等多元算力资源协同发展，提高算力资源利用率，进一步推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速应用和普及，使这些技术在政务、制造、金融、医疗等更多领域发挥关键作用。与此同时，大数据中心、通信网络等基础设施建设的重要性也将进一步凸显。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经