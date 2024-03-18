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迄今最快AI芯片拥有4万亿个晶体管

将用于构建大型人工智能超级计算机

2024年03月18日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：迄今最快AI芯片拥有4万亿个晶体管

科技日报讯 （记者刘霞）据美国趣味科学网站14日报道，美国芯片初创企业Cerebras Systems推出了全新的5纳米级“晶圆级引擎3”（WSE-3）芯片。该公司官网称，这是目前世界上运行速度最快的人工智能（AI）芯片，将此前纪录提高了1倍。WSE-3拥有4万亿个晶体管，也使其成为迄今最大的计算机芯片，专门用于训练大型AI模型，未来也有望用于目前正在建设中的“秃鹰银河3号”AI超级计算机。

WSE-3芯片由90万个经AI优化的计算核心组成，集成在一块8.5×8.5英寸的硅晶圆上，类似其“前身”WSE-2。该公司在13日发布的一份新闻稿中表示，WSE-3的功耗和价格与WSE-2相当，但功率是其两倍。WSE-2包括2.6万亿个晶体管和85万个AI核心。目前用于训练AI模型的最强大芯片之一是英伟达H200图形处理单元（GPU），但该芯片只包含800亿个晶体管，仅为WSE-3晶体管数目的1/57。

WSE-3芯片将为正在建设中的“秃鹰银河3号”超级计算机提供动力。该超级计算机将由64个基于WSE-3芯片的Cerebras CS-3 AI系统组成，每秒浮点运算能力有望达到8百亿亿次，使其成为最强大的AI超级计算机之一。

当“秃鹰银河3号”与“秃鹰银河1号”和“秃鹰银河2号”系统“强强联手”，整个网络的浮点运算能力将达到每秒1千6百亿亿次。相较之下，目前世界上最强大的超级计算机——位于美国橡树岭国家实验室的“前沿”超级计算机，其运算能力为每秒1百亿亿次。

该公司称，CS-3系统具有卓越的易用性，相比GPU需要更少代码来训练大型AI模型，将用于训练比GPT-4或谷歌的“双子座”大10倍的未来AI系统。据称，GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统，而CS-3系统可处理有24万亿个参数的AI模型。

(责编：罗知之、陈键)
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