原标题：淘宝正式开启新疆包邮计划：已上线专属包邮频道，将长期运营

3月16日，从淘宝获悉，淘宝正联合商家共同推动新疆包邮体验提升计划，目前首批已为新疆用户提供上千万的包邮商品，并汇集到淘宝首页的“新疆包邮”频道。同时，淘宝还面向新疆用户开启了为期一周的包邮免单活动，将送出500万份红包及免单券。

淘宝方面表示，“新疆包邮”频道将长期运营，提供给新疆消费者最方便、优质的购物体验。目前，频道内商品涵盖服饰、快消、食品、家清百货等各个类目，无论是几块钱的零食还是上千元的首饰，全部支持包邮发往新疆。此外，在淘宝搜索及商品详情页面，也都能看到“新疆包邮”的专属标签，方便新疆用户筛选购买。

据悉，3月16日开始，淘宝新疆用户在享受包邮的基础上，还有机会获得免单惊喜。用户只需浏览新疆包邮商品，并点击进入商品详情页，就有机会获得单品免单资格。此外，新疆用户通过淘宝首页或搜索关键词进入新疆包邮活动页面，点击免单活动按钮，必得单品免单资格或购物红包。

网购邮费贵问题长期困扰着新疆消费者。近年来，新疆地区的物流基础设施获得了长足发展，但由于地广人稀，其在物流设施的集约化、规模化、网络化程度方面依然有所不足，物流成本整体偏高。数据显示，淘宝发往新疆的订单中已有约80%享受包邮，但不包邮订单平均邮费仍达到25元。

为此，淘宝已经联合合作快递伙伴先后在在杭州、西安两地设置新疆集运仓，通过中转集运的方式降低物流成本，推动了新疆不包邮订单平均邮费下降80%。自去年10月集运仓投运以来，特惠集运模式逐步被更多新疆消费者及商家了解并使用，目前淘宝新疆集运仓单月最高承运包裹数量已达到上线首月的4.3倍。

国家邮政局数据显示，新疆快递业增速迅猛，2023年，新疆快递业务量（不包含邮政公司包裹业务）累计完成3.05亿件，快递业务收入累计完成62.04亿元，分别同比增长88.1%、77.89%。从快递业务量和收入的增速指标看，新疆排名均位于全国首位。

(责编：董童、李源)

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