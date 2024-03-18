新华社北京3月18日电（记者刘诗平）记者18日从中国南水北调集团有限公司了解到，南水北调东、中线一期工程累计调水700亿立方米，受益人口1.76亿人。

南水北调东、中线一期工程于2014年12月12日全面通水。截至18日14时，在调入北方的700亿立方米南水中，南水北调中线累计向北京、天津、河南、河北调水625.93亿立方米，东线向山东调水67.77亿立方米，东线北延应急供水工程向黄河以北供水6.30亿立方米。

南水北调工程是国家水网的主骨架和大动脉，中、东线一期工程沟通长江、淮河、黄河、海河四大流域。北调的南水保障了受水区群众的饮水安全，促进了受水区产业结构调整，支撑沿线地区经济社会高质量发展。

目前，南水占北京市城区供水量70%以上，几乎占天津市主城区供水量的100%，占郑州市中心城区供水量90%，占石家庄市城区供水量75%以上。

同时，南水北调工程助力沿线地区河湖生态环境复苏。统计显示，中线累计向北方50多条河流进行生态补水，补水总量近100亿立方米，华北地区一大批河湖生态环境显著改善；东线沿线调蓄湖泊生态环境持续向好，东线北延应急供水工程两次助力京杭大运河实现全线水流贯通。

据中国南水北调集团办公室主任、新闻发言人井书光介绍，近年来，南水北调集团大力推进数字孪生南水北调和水网智能化建设。中、东线一期工程已经初步构建起具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生南水北调工程体系。

“数字孪生赋能，南水北调工程运行管理如虎添翼，工程安全、供水安全、水质安全的综合保障能力大幅度提升。”井书光说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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