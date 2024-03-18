原标题：助力产业集群发展 深化实体经济服务 光大银行为新质生产力发展注入新动能

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2024年政府工作报告强调，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，光大银行将“科技金融、绿色金融、先进制造业”作为公司金融三大新赛道，聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业，不断丰富金融产品和服务策略，持续为新质生产力的培育和发展注入新动能。

据了解，光大银行以国家级产业集群为重要着力点，依托丰富的金融产品体系，运用“龙头战”“集群战”战术，专项定制新型产品和业务模式，充分发挥“一家做全国”“全国做一家”的批量合作优势，紧密融入各集群企业各生命周期的融资需求，打造契合集群企业特征的金融服务生态系统。截至2月末，该行战略性新兴产业贷款余额近2400亿元，较年初增长超180亿元。

给予专项支持，助力新一代信息技术发展

适应新质生产力发展要求，要推动产业组织和产业形态变革调整，做大做强一批产业关联度大、国际竞争力强的龙头骨干企业和具有产业链控制力的生态主导型企业。

深圳市某电子股份有限公司是综合性半导体存储行业龙头，也是深圳市新一代通信产业集群的重要链主企业，是国内存储领域领军企业之一。在服务先进制造业方面，光大银行加强对重点行业企业的金融服务。在了解到该企业技术变革、产业升级相应的金融需求后，光大银行专门为其定制综合融资计划，开辟绿色服务通道，通过“红星计划、考核优惠、一事一议”等给予专项支持，为企业提供了5亿元制造业贷款，助力企业巩固产业链供应链，提升创新技术国际竞争力。

快速响应需求，支持生物医药发展

新质生产力是创新起主导作用，要以创新为第一动力，形成高科技的生产力。同时，要坚持自主创新与开放创新协同推进，在开放环境下大力推进自主创新。

作为广州市生物医药产业集群的重点企业，广州泽力医药科技有限公司是国家专精特新“小巨人”企业、瞪羚企业。公司在推进自主创新技术优势转化、推动实施产业升级的关键时期，急需临时周转资金。在与企业开展集群产业链业务对接时，光大银行了解到企业经营发展痛点，向其提供了“专精特新企业贷”，充分利用该产品无抵押、自动审批、线上提款、随借随还的优势，当天预审信贷额度，第二天开户放款到位，高效解决了企业迫切的资金需求。该企业负责人感慨到：“仅用一个小时就通过预审测算可以贷款1000万元，第二天资金就到账了，对我们来说真是太方便了。”

定制专项产品，推动高端装备发展

发展新质生产力，要推动战略性新兴产业融合集群发展，着力打造新增长引擎。

江苏南瑞银龙电缆有限公司是国内领先的特高压节能导线生产技术企业，多次参与新型特高压节能导线的技术标准制定，引领我国特高压技术前沿技术发展。光大银行在梳理智能电网产业集群发展情况时，了解到随着企业科技创新能力持续增强，技术成果转化不断落地，企业的融资需求增加且时效要求更高。该行迅速组织专业团队与企业对接，发挥“国网e贷”专项融资产品优势，快速为企业完成8000万元的订单融资，及时、有效助力企业推进技术升级，巩固行业发展优势。

强化战略合作，促进低空经济发展

技术密集度更高、发展潜力更大的未来产业是新质生产力发展的集中体现。

安徽省通航控股集团有限公司是安徽省属一级国有通航企业，主要承担构建全省通用航空规划建设、运营管理、产业发展等。光大银行积极对接企业低空经济发展规划，了解企业资金需求，为企业提供1亿元流动资金贷款，为该企业的低空经济产业布局提供了精准的金融供给。为进一步加强在战略新兴产业的推动力度，双方2月底签署了银企战略合作协议，将深度围绕通航服务、低空经济等领域展开全方位合作，共同助力安徽省低空经济腾飞。

下一步，光大银行将持续在优势产业、战略性新兴产业和未来产业等领域加强资源布局，按照以客户为中心的经营理念，通过完善内部构建、加强外部拓展内外双向驱动，不断为发展新质生产力提供更多金融支持，为中国式现代化建设贡献力量。

(责编：董童、李源)

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