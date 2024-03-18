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今年前2个月我国规上工业发电量同比增长8.3%

2024年03月18日19:54 | 来源：新华社
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　　国家统计局3月18日发布的数据显示，今年1至2月份，全国规模以上工业发电量14870亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点；日均发电247.8亿千瓦时。

　　图片来源：国家统计局

　　分品种看，1至2月份，规上工业火电增速加快，水电、风电、太阳能发电增速放缓，核电由降转升。其中，规上工业火电增长9.7%，增速比上年12月份加快0.4个百分点；规上工业水电增长0.8%，增速放缓1.7个百分点；规上工业核电增长3.5%，上年12月份为下降4.2%；规上工业风电增长5.8%，增速放缓1.6个百分点；规上工业太阳能发电增长15.4%，增速放缓1.8个百分点。

　　统计数据显示，前2个月，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点；日均产量58.5万吨。规上工业天然气产量417亿立方米，同比增长5.9%，增速比上年12月份加快3.0个百分点；日均产量6.9亿立方米。

　　“整体来看，今年前2个月，我国能源生产总体保持稳步增长，能源安全稳定供应能力有望进一步增强。”国网能源研究院专家汤广瑞说。（记者魏玉坤）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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