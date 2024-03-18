金融监管总局发布《人身保险公司监管评级办法》
2024年03月18日21:42 | 来源：新华社
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为加强人身保险公司机构监管和分类监管，推动人身保险公司高质量发展，金融监管总局官网3月18日发布《人身保险公司监管评级办法》。
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据介绍，办法坚持合规监管和风险监管相结合、动态监测和定期评估相结合、定性分析和定量分析相结合，有助于提升人身保险公司监管效能。
一是搭建风险综合评估体系。从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六个维度评价，确定公司综合风险等级。
二是提高风险识别和预警能力。以定量分析为基础，结合非现场监管掌握的各类信息，对机构风险进行有效识别和预警，实现风险关口前移。
三是科学评估风险等级。综合风险等级划分为1至5级，数值越大风险越高，处于重组、被接管等状态的公司直接列为S级。同时，引入动态调整机制，分别设定综合风险水平上调一级和直接认定为5级的情形。
金融监管总局有关司局负责人表示，下一步将抓好办法的贯彻落实，增强人身保险业风险防控有效性，引导人身保险公司形成特色化发展模式和差异化竞争优势。（记者谭谟晓）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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