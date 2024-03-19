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前两个月国民经济持续回升向好

2024年03月19日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：前两个月国民经济持续回升向好

【来自国新办新闻发布会的报道】

3月18日，国家统计局发布了1至2月份主要经济指标运行数据。1至2月份，各地区各部门着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，宏观组合政策效应持续释放，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定。

“总的来看，1至2月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在18日举行的国新办新闻发布会上表示，但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足问题犹存，经济持续回升向好基础还需巩固。

经济运行起步平稳

“从1至2月份主要经济指标运行情况看，经济内生动能继续修复，居民消费价格同比由降转涨，发展质量不断改善，经济运行起步平稳，延续了回升向好态势。”刘爱华在发布会上表示。

主要生产需求指标稳中有升。从生产看，工业生产有所加快，消费品制造业和高技术制造业回升，行业和产业增长面扩大。1至2月份，规模以上工业增加值同比增长7%，比上年12月份加快0.2个百分点。从需求看，市场销售继续恢复，升级类商品消费潜力释放，节假日推动服务消费升温。1至2月份，社会消费品零售总额同比增长5.5%，服务零售额同比增长12.3%。投资增速回升，制造业投资较快增长，大项目带动作用比较明显。1至2月份，固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点。

2月份，受春节假期食品和服务消费需求增加，部分地区雨雪天气影响食品供应，以及国际油价上行等因素影响，居民消费价格环比上涨1%，同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。

数据显示，经济运行新动能新优势不断培育。高技术产业发展向好，1至2月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1个百分点。

消费稳定增长有望持续

今年以来，市场销售持续恢复，服务消费潜力加快释放。各地积极创新消费场景，打造文娱旅游等新消费增长点。今年前两个月，尤其是春节期间，外出就餐、走亲访友、旅游出行、文化娱乐等服务消费更加活跃，服务消费持续升温。1至2月份，全国餐饮收入同比增长12.5%。春节假期期间，全国营业性演出场次、票房收入同比分别增长52.1%和80.1%，国内出游人次、出游总花费分别增长34.3%和47.3%。

升级类商品和大宗商品消费不断扩容。1至2月份，限额以上单位通信器材类、体育娱乐用品类商品零售额同比分别增长16.2%和11.3%。汽车类、家用电器和音像器材类零售额分别增长8.7%和5.7%。

新消费业态较快增长。新型线上消费模式加速渗透，能够更好满足居民快节奏、高品质生活需求的即时零售、直播带货等新零售快速发展，带动网络购物较快增长。1至2月份，实物商品网上零售额同比增长14.4%，比上年全年加快6个百分点。

农村消费活力较强，农村餐饮、旅游、农产品等消费持续升温。1至2月份，乡村消费品零售额同比增长5.8%，增速高于城镇0.3个百分点。

“从未来走势看，支撑消费稳定增长的有利条件还比较多，消费领域出现的积极变化有望得到持续。”刘爱华表示，下阶段，要继续促进消费稳定增长，不断提升消费能力和意愿，培育壮大数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，稳定和扩大传统消费，优化消费环境，以高质量供给，引领和创造消费新需求。

实现经济增长预期目标有条件、有支撑

“从前两个月经济运行的情况看，虽然经济发展面临的环境依然复杂严峻，但我国经济基本面持续向好，推动经济回升向好的积极因素在累积增强，加上宏观政策持续发力显效，实现5%左右的经济增长预期目标是有条件、有支撑的。”刘爱华告诉记者。

从1至2月份的数据情况看，经济运行起步平稳，生产需求稳中有升，多数指标保持了较好的增势，经济运行继续延续了回升向好的态势，为全年经济平稳较快增长打下了较好基础。

随着经济内生动能的逐步修复，人流、物流等要素流动更加活跃，有利于经济循环逐步改善。1至2月份，货运量同比增长7.5%，营业性客运量增长27.4%。市场活力有所增强，在服务消费领域表现尤为突出。1至2月份服务零售额增长12.3%，为消费需求扩大提供了有力支撑。在服务消费需求的带动下，服务业景气度连续两个月回升，业务活动预期指数持续处于较高景气区间，表明企业对近期行业的发展总体看好。与此同时，新型消费迅速成长，将进一步拓宽经济增长的空间，不断为经济发展注入更多的新动力。

政策效力有望进一步发挥。推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量举措提出，加上前期实施的降准降息、减税降费等政策效应持续发挥，将有助于推动经济持续恢复向好。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、陈键)
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