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首款自研电力施工安控无人机应用于基建现场

2024年03月19日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：首款自研电力施工安控无人机应用于基建现场

科技日报讯 （记者金凤 通讯员沈晓洁 李伟豪）“准备就绪，可以起飞！”日前，在江苏省徐州市110千伏驮蓝线路工程施工现场，随着螺旋桨的蜂鸣，一架电力专用安控无人机在短时间内完成一键起飞、自主巡检、自动拍照、数据实时回传分析等任务，全方位巡查了7号灌注桩基础钻孔、下钢筋笼、浇筑的施工过程。据悉，这是国家电网系统内首款自研电力施工安控无人机首次在基建现场的试点应用。

该款安控无人机具有移动网络控制全自助自动飞行、智能远程后台控制和点对点遥控3种控制模式。除了点对点遥控外，其他两种控制模式不需要飞手操作，可有效减少操作工作量，减少监控盲区和死角。

“无人机搭载的5G智能单元能实现现场违章的自动判别和预警，即便工程负责人不在场，也可了解现场风险点和施工情况，并利用无人机携带的扩音器远程喊话，对施工现场进行即时警示。”国网徐州供电公司科技数字化部副主任苏岭东说。

安全是电力作业中首要关注的问题。目前，电力作业过程的安全监督主要依靠视频监控以及人为管理，但传统监控设备存在监控视野范围小、远程互动能力差、无法主动识别等问题。另外，电力系统应用的多旋翼无人机，大多存在无机载算力、数据加密不符合国家电网公司要求、实时避障能力不足、不具备前端违章识别算法等问题，在电力作业安全管控方面应用有限。

针对上述问题，国网徐州供电公司项目团队用时两年，先后攻克了无人机飞控、5G网络控制、电力内网信息加密和违章识别等技术难题，研制出电力专用机型，历经几次产品迭代、上千架测试，最终实现成功应用。

(责编：罗知之、陈键)
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