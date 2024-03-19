新华社北京3月19日电（记者张漫子）经国务院批准，2024中关村论坛将首次在刚建成的永久会址举办，时间定于4月25日至29日。今年论坛主题为“创新：建设更加美好的世界”，更加突出国家级、国际化。

北京市委常委、教育工委书记、市政府党组成员于英杰介绍，论坛继续由科技部、国家发改委、工业和信息化部、国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市共同主办，联合国教科文组织、世界知识产权组织、国际科技园及创新区域协会以及教育部等近十个部委支持举办。

联合国教科文组织将首次作为论坛的支持单位。本届论坛更加注重实效性和引领力，紧扣国际科技发展趋势，包括开幕式暨全体会议、近60场平行论坛、中关村国际技术交易大会、中关村国际前沿科技大赛等重要活动。

“总体上看，2024中关村论坛各项筹办工作有序进行，我们将力争把论坛办成一届精彩纷呈、卓有成效的全球科技创新交流合作盛会。”于英杰说。

媒体注册报名系统于3月19日至4月9日开通。申请采访2024中关村论坛有关活动的记者可登录中关村论坛官方网站（www.zgcforum.com.cn），点击“报名注册”，选择“媒体注册”进行注册报名。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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