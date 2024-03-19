人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年前2个月我国规模以上工业出口由降转增

2024年03月19日20:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月19日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布的数据显示，随着外贸政策红利不断释放，今年1至2月份，全国规模以上工业出口交货值由上年12月份同比下降3.2%转为增长0.4%，回升3.6个百分点，结束了此前连续8个月下降态势。

　　从主要行业看，前2个月，在10大出口行业中，有8个行业出口增速较上年12月份加快或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、金属制品和通用设备等行业出口分别增长32.6%、20.4%、12.3%；汽车行业出口增速虽有所回落，但仍保持13.0%的两位数增长；消费品制造业出口受海外需求改善拉动，出口增速由上年12月份下降10.6%转为增长4.0%，其中纺织服装、家具、文教工美等行业出口增速均有较大幅度回升。

　　从主要出口地区看，前2个月，浙江、广东出口交货值分别增长7.2%、4.3%，较上年12月份回升11.9个、10.8个百分点。

　　统计数据还显示，我国新质生产力加快培育。1至2月份，规模以上装备制造业增加值同比增长8.6%。高技术制造业增加值增长7.5%，其中半导体器件专用设备制造、集成电路制造、智能无人飞行器制造行业增加值分别增长41.2%、21.6%、18.2%，相关产品3D打印设备、服务机器人、集成电路等产量分别增长49.5%、22.2%、16.5%。绿色产品增势强劲，其中新能源汽车、充电桩等产品产量分别增长25.6%、41.8%。

　　国家统计局工业司首席统计师王新表示，1至2月份，工业生产延续去年回升向好态势，但也要看到，当前国际形势依然复杂严峻，有效需求不足、企业盈利压力较大等问题仍需有效应对，工业经济回升向好基础还需进一步巩固。下阶段，要继续落实党中央、国务院有关部署要求，把高质量发展要求贯彻到新型工业化全过程，同时聚焦新兴产业、未来产业，全面提升自主创新能力，促进工业新质生产力不断加快形成。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务
　　人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。…
促进汽车产业链健康发展 汽车产业配套采购高峰 论坛将举办
　　人民网北京3月19日电 （焦磊）时隔四年，北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心举行。为促进汽车产业链健康发展，搭建优秀零部件供应商与配套采购部门之间的重要桥梁，北京国际汽车展览会组委会将于4月26日举办以“应对挑战，打造高效零整关系”为主题的“汽车产业配套采购高峰论坛”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部