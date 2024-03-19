新华社北京3月19日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布的数据显示，随着外贸政策红利不断释放，今年1至2月份，全国规模以上工业出口交货值由上年12月份同比下降3.2%转为增长0.4%，回升3.6个百分点，结束了此前连续8个月下降态势。

从主要行业看，前2个月，在10大出口行业中，有8个行业出口增速较上年12月份加快或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、金属制品和通用设备等行业出口分别增长32.6%、20.4%、12.3%；汽车行业出口增速虽有所回落，但仍保持13.0%的两位数增长；消费品制造业出口受海外需求改善拉动，出口增速由上年12月份下降10.6%转为增长4.0%，其中纺织服装、家具、文教工美等行业出口增速均有较大幅度回升。

从主要出口地区看，前2个月，浙江、广东出口交货值分别增长7.2%、4.3%，较上年12月份回升11.9个、10.8个百分点。

统计数据还显示，我国新质生产力加快培育。1至2月份，规模以上装备制造业增加值同比增长8.6%。高技术制造业增加值增长7.5%，其中半导体器件专用设备制造、集成电路制造、智能无人飞行器制造行业增加值分别增长41.2%、21.6%、18.2%，相关产品3D打印设备、服务机器人、集成电路等产量分别增长49.5%、22.2%、16.5%。绿色产品增势强劲，其中新能源汽车、充电桩等产品产量分别增长25.6%、41.8%。

国家统计局工业司首席统计师王新表示，1至2月份，工业生产延续去年回升向好态势，但也要看到，当前国际形势依然复杂严峻，有效需求不足、企业盈利压力较大等问题仍需有效应对，工业经济回升向好基础还需进一步巩固。下阶段，要继续落实党中央、国务院有关部署要求，把高质量发展要求贯彻到新型工业化全过程，同时聚焦新兴产业、未来产业，全面提升自主创新能力，促进工业新质生产力不断加快形成。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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