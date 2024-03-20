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消除内外贸衔接制度障碍 持续推进内外贸一体化发展

刘 萌
2024年03月20日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：消除内外贸衔接制度障碍 持续推进内外贸一体化发展

据商务部3月19日消息，3月15日，促进内外贸一体化发展部际工作机制（以下简称“机制”）全体会议在北京召开。会议总结机制2023年工作，审议通过2024年工作要点。

会议强调，要以国务院办公厅《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》（国办发〔2023〕42号）（以下简称《若干措施》）为主线，狠抓落实、深化成效，持续推进内外贸一体化发展。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，内外贸一体化是打通国内国际两个市场、有效利用两种资源、大力促进国内产业升级发展的重要途径，也是推进产业优势互补和经济全球化的重要手段。因此，坚持和加快内外贸一体化发展，将会进一步激发市场活力，扩大发展空间，带动技术、人才、资本、产业等诸多要素的高效融合和协调发展。

近年来，我国内外贸一体化取得长足发展，内外贸市场规模日益壮大。2022年5月份，商务部等14个部门联合发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，决定在部分地区开展内外贸一体化试点，明确培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群；2023年12月份，《若干措施》印发，从五方面提出18条具体措施。今年以来，云南、山西等多地纷纷出台政策措施，加快内外贸一体化发展。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，当前内外贸制度衔接还存在的一些障碍：一是标准认证体系还存在差异。国内与国际标准规范尚未互认互通，一些企业出口产品和内销产品质量标准不一致。二是监管流程优化空间大，如跨境电商监管环节流程复杂，会增加企业成本。三是跨境数据流通存在障碍，缺乏统一的跨境电子商务平台和支付体系支持。

会议提出，要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境，打造内外贸融合发展平台，促进内外贸物流畅通，强化内外贸人才支撑。

对此，张依群建议，下一步要推进内外贸在技术、资本、商品、环保等准入门槛统一，打破部分行业壁垒和资本限制，扩大国内市场容量，吸引更多商品、资本进入国内市场。

此外，会议强调，要着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。

张依群表示，当前我国内外贸实行不同的税收政策，融资成本、结算模式也不相同。下一步要在依法合规前提下，建立符合内外贸发展的税费支持、贷款支持政策，持续提高对内外贸企业的服务能力。

陈建伟建议，一方面，要推进金融机构与跨境支付公司深度整合，打通资金流通渠道；另一方面，要加大对跨境电商等新模式的扶持，如提供专项基金支持平台建设等，从而降低企业两头作业成本，支持企业拓展国内国际市场。

(责编：罗知之、陈键)
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