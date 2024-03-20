刘 萌 韩 昱

原标题：巩固外贸外资基本盘 多地前2个月“新三样”出口势头强劲

今年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，同比增长8.7%，外贸取得“开门红”。与此同时，外贸出口产品中，前2个月汽车出口1118.9亿元，同比增长15.8%。

业界普遍认为，前2个月汽车出口延续高位，背后与我国在电动汽车领域实现“弯道超车”，出口新动能继续保持强势息息相关。

在1月12日国新办举行的2023年全年进出口情况新闻发布会上，海关总署副署长王令浚表示，2023年，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。

“当前我国‘新三样’出口延续快速增长态势，展现出新产品竞争优势较为突出，也反映出我国外贸结构的持续优化。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者谈道。

记者注意到，近期有不少地方晒出今年前2个月的“新三样”出口成绩单，呈现强劲势头。比如，公开信息显示（下同），今年前2个月，河北“新三样”出口70.2亿元，增长2.6倍，其中电动汽车出口58.6亿元，增长4.3倍，光伏产品出口11.2亿元，增长34.9%，锂离子蓄电池出口4248万元，增长33.7%。

再比如，今年前2个月，新疆“新三样”产品出口值同比增长110.2%。其中，电动汽车出口值同比增长87.1%，占同期新疆汽车出口值的20.9%，成为新疆外贸新动能的重要组成部分。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，经过多年的发展，我国外贸出口结构由以服装、家具、家电等“老三样”为主，逐步让位于包含科技属性的“新三样”，反映出我国产业升级，以及制造实力、科技实力的不断增强。同时，这也增强了我国出口的整体竞争力。

今年的《政府工作报告》提出，“推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型”“打造更多有国际影响力的‘中国制造’品牌”“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”等多项具体工作任务。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，“新三样”出口快速增长是新质生产力强劲发展的典型例证，同时，加快发展新质生产力也将进一步助力我国“新三样”的发展。

吕越从产业转型、产业竞争、国际市场等三方面进行了分析。

首先，推动传统产业的转型升级将驱动我国技术密集型产业的发展，加快促进出口结构升级，加速“新三样”的技术突破，发挥“新三样”的升级带动作用，不断塑造经济发展新动能。

其次，数字技术、数字经济是新一轮产业革命的先机，发展智能网联的新能源汽车有助于推动汽车产业竞争力的不断升级，加快数字化、智能化技术的产业化应用，巩固并扩大我国“新三样”优势。

最后，以新能源汽车为例，打造“中国制造”品牌将促进我国汽车与零部件厂商在全球汽车产业链中的长期布局，提升我国与国外汽车产业的研发合作力度，扩大“新三样”在全球消费者中的影响力。

“培育‘新三样’产品外贸竞争力是发展新质生产力的体现。”刘向东表示，这也反映出我国加快推动新能源汽车、智能网联汽车、新能源产品等产业智能化、高端化、绿色化升级的趋向。

对于未来如何进一步支持“新三样”扩大出口？吕越建议，一方面，可加快推动数字贸易的开放创新，发挥数字技术的引领和支撑作用，推动产业链上下游的全流程改造，实现贸易的数字化赋能；另一方面，要坚持巩固外贸外资基本盘，利用好广交会、服贸会等重要展会的平台作用，积极开拓外贸新市场，进一步完善通关、税收、外汇等方面政策，助力外贸企业降本增效。

付一夫认为，后续应在“新三样”基础上，进一步通过创新不断提升我国产品质量的科技成色，持续打开国际市场，不断提升相关企业实力、巩固强化核心竞争优势。

(责编：罗知之、陈键)

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