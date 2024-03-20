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消费新模式蓬勃发展 多地出实招激发新型消费“强引擎”

2024年03月20日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：消费新模式蓬勃发展 多地出实招激发新型消费“强引擎”

本报记者 侯捷宁

见习记者 寇佳丽

3月18日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，直播带货、即时配送等消费新模式蓬勃发展，今年1月份至2月份，实物商品网上零售额同比增速快于商品零售额9.8个百分点。

以直播带货、即时配送等为代表的新型消费蕴含了经济高质量发展的新活力。在大数据、云计算、人工智能等技术创新的驱动下，新型消费不仅代表了我国消费市场高质量发展的前沿趋势，还以供需两端提质升级不断开拓新增长点，持续孕育蓬勃生机。

“在线上线下融合消费趋势日益明显的大背景下，今年以来，新型消费供需两端呈现出的一些特点或趋势愈加明显。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，从供给端看，绿色化、智能化、数字化的新型消费正对数字技术提出更高要求，带动新型基础设施加速发展，持续拓展消费应用新场景。从需求端看，消费观念正在改变，消费者对实用性的关注度持续提升，且越来越重视消费体验，文化消费、情绪价值消费正在崛起。

今年的《政府工作报告》提出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

从全国看，零售行业“新型消费”潜力仍然巨大。3月13日，第二十四届中国零售业博览会（2024CHINASHOP）在上海拉开帷幕，展示零售行业新动态，探讨新型消费的诸多契机。会上，零售行业的新技术、新设备、新商品逐一亮相，全方位展示零售行业的最新发展成果。

与此同时，多地也在积极跟进。比如，3月19日，北京市人民政府官网发布的消息显示，2024年，朝阳区将积极开展国家体育消费试点城市创建工作，不断激发区域体育消费新活力，加快推动体育产业高质量发展。再比如，重庆市人民政府官网显示，3月16日，全市首个预付消费监管“一件事”应用在两江新区上线；通过扫“渝付码”，消费者可以查询两江新区范围内的商家信用情况，购买预付卡；商户可以接入“渝付码”管理系统，更加稳健地开展经营。

中国消费经济学会副理事长洪涛对《证券日报》记者表示，上述地方举措都是在创新的基础上为居民提供新型消费场景与体验。这些举措不仅能为消费者提供更多选择，打造更好消费环境，还能助力激发消费活力、激活消费市场，为消费升级、经济高质量发展提供有力支撑。

从哈尔滨冰雪旅游到甘肃天水麻辣烫，一系列现象级消费场景已经传达出地方促进消费、提振经济的决心。今后，各地如何更好挖掘新型消费潜力、强化经济增长新引擎？

河南省商业经济学会副秘书长胡钰对《证券日报》记者表示，新型消费正不断满足消费者对高品质、高效率的需求。今后，地方政府可继续在发放消费券等措施上下功夫，给予广大消费者实实在在的优惠，同时，借助政策利好消费供给端企业，与企业一同重塑消费链条、挖掘消费新场景，高效匹配供需双方。同时，地方企业自身也要抓住良好机遇，勇于改革创新，以消费者需求为导向创造消费新模式、新业态，助力经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)
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