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我科学家发现的两种新矿物获国际认定

2024年03月20日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：我科学家发现的两种新矿物获国际认定

科技日报西安3月19日电 （记者史俊斌 通讯员魏梦鸽）记者19日从西北大学获悉，该校地质学系、大陆动力学国家重点实验室刘鹏副教授与中国地质大学（北京）李国武教授团队申请的两种新矿物，近日经国际矿物学学会新矿物命名与分类专业委员会审查、投票，均通过认定。两个新矿物的中文名为褐磷钒铁铅石和绿磷铁铅石，国际矿物学会编号为IMA2023-113和IMA2023-119，英文名为nigelcookite和plumbojohntomaite。

褐磷钒铁铅石和绿磷铁铅石均属于绿磷铝钡石族。这两种磷酸盐新矿物的晶体结构特征与绿磷铝钡石族其他矿物相似，均为单斜晶系。

据悉，这两种新矿物均发现于广东玉水铜矿。该发现为绿磷铝钡石族增加了两个新的端元，与该团队此前发现的重稀土矿物景文矿、文兰钒钇矿、毓川碳钇矿产地相同。自2021年10月起，该团队已在玉水矿区发现了5种新矿物。

(责编：罗知之、陈键)
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