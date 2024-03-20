新一期贷款市场报价利率未作调整
2024年03月20日16:02 | 来源：新华社
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3月20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，我国1年期和5年期以上LPR均未调整，1年期LPR仍为3.45%。
图片来自中国人民银行网站
当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较上一期保持不变。
作为LPR报价的重要参考，本月15日中国人民银行开展3870亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与前次持平。
当前，LPR已替代贷款基准利率成为贷款利率定价的“锚”，每月定期发布。LPR调整有较强的方向性和指导性，LPR下行可带动企业融资实际利率下行，推动降低实体经济融资成本。（记者张千千、吴雨）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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