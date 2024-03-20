原标题：“知识”变“钥匙”，上海银行创新科技金融

科技企业的知识产权如何变身开启融资的“钥匙”？上海银行为此创新不断，结出硕果。在近日上海知识产权金融服务联盟召开的第五届成员大会暨总结表彰会上，上海银行荣获“2023年度上海知识产权金融卓越贡献单位”。

打破“常规” 服务环保科技企业

荣誉背后，是上海银行近年来在知识产权与金融交叉领域，给出的丰富应用实践，彰显的金融创新能力。

即便手握多项核心技术和丰富知识产权，但由于缺乏抵押资产，科技企业要通过传统方式获得融资依然不易。一方面，知识产权质押直接融资模式估值较难，技术快速更新迭代带来较大的减值风险、专利变现风险，同时交易市场流动性不高；另一方面，因科技企业行业专业、精细，银行按“旧传统”审批时常常面临“看不全、看不清、看不透”的情况，无法形成标准化审批流程。

上海银行如何打破常规，化解难题？CG环保科技是“上海市专利试点企业”，荣获“上海市科技企业创新奖”，拥有有效专利83项、发明专利19项……众多专利成果和荣誉奠定了其在多项细分领域的领先地位。上海银行经过调研走访，在知识产权质押融资的基础上，创新采用“专利许可费融资”模式，以此获得流动资金补充。

融资金额 位居沪上同业前列

一家家科技企业在上海银行的助力下，把自身的知识产权变身开启融资的“金钥匙”。上海银行深谙知识产权密集型中小微企业的“急、难、愁、盼”的融资需求，聚焦知识产权金融，不断推陈出新优化知识产权质押融资产品，帮助具有核心知识产权的企业获得更高额度、更低融资成本的信贷资金。

自2020年起至今，上海银行知识产权质押融资金额始终位居上海市同业机构的前列。截至2023年末，上海银行已累计发放知识产权质押贷款逾60亿元，知识产权质押贷款余额同比增幅超过75%。

上海银行将继续当好上海知识产权运营体系建设的“助推器”，不断开拓产品创新实践；联合上海市知识产权金融服务联盟各方共同打造“融智+融资+融商”为一体的科创金融生态圈，构建更快、更优、更强的科技创新企业综合金融服务格局。

(责编：董童、李源)

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