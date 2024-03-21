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京杭大运河连续三年实现全线水流贯通

2024年03月21日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：京杭大运河连续三年实现全线水流贯通

本报北京3月20日电（记者陈晨）水利部最新消息显示，3月20日，南水北调东线北延工程、岳城水库、潘庄引黄、引滦工程、官厅水库、再生水及雨洪水6个水源的水全部进入京杭大运河，京杭大运河黄河以北707公里河段有水有流，京杭大运河连续三年实现全线水流贯通。

为持续推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理，增加大运河全线有水时长，水利部已连续三年组织实施京杭大运河全线贯通补水，2024年全线贯通时间较2023年提前半个月，补水时长增加近两个月，并力争维持全线有水状态超过100天。

自2月下旬启动补水以来，截至3月19日，东线北延工程、岳城水库、潘庄引黄、引滦工程、官厅水库、再生水及雨洪水6个补水水源累计向京杭大运河黄河以北河段补水24686万立方米，完成计划补水量的29.2%。自补水以来，河北省累计引水4007万立方米，用于8.01万亩农田灌溉。

(责编：罗知之、李楠桦)
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