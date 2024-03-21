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上海银行：积极推进“零钱包”现金支付便利化服务

2024年03月21日10:40 | 来源：上观新闻
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原标题：“小零钱”服务“大民生” 上海银行积极推进“零钱包”现金支付便利化服务

3月19日下午，一辆从上海银行出发的押运车准时驶入松江区中心医院，在提供上门收款服务的同时，还为医院上门配送了20个“零钱包”。医院财务人员通过手持机扫描设备确认了零钱包钱箱正确无误后，与押运员办理了交接手续，随后将零钱包分配至院区门急诊、住院部各个收费处。

为落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，上海银行持续优化支付服务，聚焦民生类企事业单位现金找零需求，为上述机构提供上门配送现金零钞服务，解决适老支付便利中的堵点和痛点。

医院：现金找零难题何解

调查显示，老年人中经常使用现金的人数占比超过75%。医院、交通、商圈和农贸市场是老年人现金使用的主要场所。如松江区中心医院是上海市三级乙等综合性医院，因服务众多老年患者赢得口碑，曾入选“上海市老年友善医疗机构优秀服务品牌”。

“我们医院地处松江老城区，前来就医的老年患者比较多，60岁以上老年患者占比33%以上。他们习惯现金支付，对小面额现金需求量比较大。”松江区中心医院副院长陈建兵表示。

作为上海本地国资金融机构，上海银行和松江区中心医院已保持多年合作关系。“我们在2008年就开始给松江区中心医院配送零钞了，一直坚持做了16年。”上海银行松江支行行长助理黄克锋表示，近年来虽然手机支付发展很快，但是老年群体现金支付需求量仍然比较大。

随着互联网快速发展，近年来各级医院纷纷配置了大量自动挂号缴费机。面对众多移动支付手段，部分老年患者并不适应，反而希望医院提供现金服务窗口。上海银行主动跨前，充分发挥现金兜底作用，与所在地医院加强联系，为医院零钱兑付提供上门集中服务，目前已服务上海地区近百家医院。

银行：小额现金配送上门

上海银行此次为松江区中心医院上门配送的“零钱包”共20个，每个零钱包里都有1元、5元、10元、50元不同面额零钱若干张（枚）。

“我们是根据实际需求，通过上海银行企业银行APP来预约零钱的，使用非常方便。”陈建兵表示，医院每天零钱需求量稳定，一般周末、节假日以及流行病高发季节会多预约一些。

上海银行在收到订单指令后，根据订单金额完成配款工作，并根据约定时间，在为院方提供上门收款服务的同时，将小面额券钞配送至医院。

据了解，2023年，上海银行为松江区中心医院上门配送了零钞10.3万张、硬币77.2万枚，总金额126.6万元。“有了小面额上门送钞服务，零钱包能够送达每个挂号收费窗口，这样收费窗口的员工就能为就医患者提供更优质服务。”陈建兵说。

上海银行持续优化现金使用环境，坚持现金兜底定位，协助市场经营主体做好交通、医疗等民生行业，以及农贸市场和重要商圈的零钞备付。目前该行的“零钱包”上门配送已服务上海市民生类企事业单位近150家，涵盖社保中心、医院、公交公司和各类商超卖场。（李卓凝）

(责编：曹淼、李源)
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