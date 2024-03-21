原标题：京溪协同创新中心启用

3月20日，梁溪区科创飞地集中云揭幕暨京溪协同创新中心启动与产业交流会在北京清华科技园启迪科技大厦举办。京溪协同创新中心以双载体模式，正式落户清华科技园、北航科技园内。梁溪将携手北京清科智谷科技服务有限公司打造全国首个“一中心+一实验室”的政校企联合创新全新模式。

据悉，京溪协同创新中心已与亿欧服务平台、滑铁卢大学大数据实验室等7家国内外知名科技服务平台达成战略合作，并建立优质企业大数据库，已有40多家企业入库，其中AI算法类公司14家、医药类企业11家、大数据类企业8家、航空航天类企业5家，以及精工和新材料类企业4家，目前深度沟通在谈企业10家。

活动现场，与会嘉宾见证了梁溪区在北京、上海、广东、西安等地7个科创飞地项目的集中揭幕。现场进行了重点产业项目、科技创新服务平台生态伙伴、入驻挂牌项目签约，在京高校专家、金融机构及创业企业代表以“新质潮涌，聚溪汇海”为主题进行了主旨演讲和分享活动。“通过‘科创飞地’的建设，梁溪将实现‘借势、借力、借脑’发展的重要创新，实现城市联动，加快区域经济高质量发展，促进人才、资源的合理流动与调配。”梁溪区相关负责人表示，当下，梁溪区正在抢机遇、抢赛道，全力打造空天产业、人工智能、北斗空间信息、机器人、高端医疗器械等十个产业生态圈，加快形成产业链集聚效应。通过科创飞地集中云揭幕，梁溪将链接、整合和引进优势科技资源，引入北京、上海、广东、西安等全国一线城市企业、院校、科研机构以及高端人才、科研成员等资源，引导和促进各类创新要素聚集梁溪，以此来培育新的经济增长点和发展新动能。（韩玲）

(责编：董童、李源)

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