人民网北京3月22日电 （记者李栋）为筑牢畜产品质量安全“防火墙”，近年来，农业农村部指导各地扎实推进动物疫病净化和区域化管理，加快建设国家级动物疫病净化场、无疫小区和无疫区（以下简称“一场两区”），推动提升各环节生物安全管理水平，取得积极进展。

数据显示：截至目前，全国累计建成“一场两区”605个，其中国家级动物疫病净化场262个、无疫小区334个、无疫区9个。

从分布区域看，“一场两区”覆盖全国31个省份和新疆生产建设兵团，其中建成数量排名前10位的省份分别为广西、山东、河南、广东、福建、陕西、湖南、江西、贵州和浙江，建成数量占全国总数的55%。

从净化病种看，“一场两区”涉及非洲猪瘟、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、伪狂犬病、禽白血病、鸡白痢等29种重大动物疫病、重点人畜共患病和主要垂直传播动物疫病。其中，非洲猪瘟无疫小区数量最多，占比46%。

从主体类型看，动物疫病净化场均为规模化畜禽养殖场，以种畜禽场为主；无疫小区以规模化畜禽养殖场为主，部分无疫小区包括屠宰、饲料加工、无害化处理和清洗消毒等辅助生产单元；无疫区由地方政府主导建设，为所在省份的部分或全部地理区域。

“下一步，将继续推进动物疫病净化和区域化管理，不断完善支持政策和市场机制，推动加快‘一场两区’建设和评估。”农业农村部相关负责人介绍，通过典型引领和示范带动，持续提升全链条生物安全防护水平和区域综合防疫能力，为维护畜牧业生产安全、公共卫生安全和国家生物安全提供更加有力的支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)

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