原标题：巩固和增强经济回升向好态势

【来自国新办新闻发布会的报道】

近期投资情况如何？怎样提高政府投资效益？财政政策适度加力有哪些部署？3月21日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家发展改革委、财政部、中国人民银行围绕相关热点问题进行了回应。

投资实现平稳开局

今年以来，国家发展改革委会同有关方面，充分发挥政府投资的带动放大效应，积极支持社会资本参与重大项目建设，着力扩大有效益的投资。

国家发展改革委副主任刘苏社介绍，1至2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比去年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%，实现平稳开局。制造业投资增速加快，新动能投资增长势头良好，民间投资在整体投资中的比重回升，基础设施投资发挥了有效支撑作用。

“发挥好政府投资对全社会投资的带动作用，是今年投资工作的一个关键。”刘苏社说，国家发展改革委将重点做好前期工作、优化投向领域、强化全链条管理，提高投资决策的科学性，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围，进一步完善各项制度规定，以精细化管理促进投资效益的提升。

刘苏社表示，国家发展改革委将统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债等政策工具，加快审核地方政府专项债券项目，充分发挥政府投资引导作用；实施政府和社会资本合作新机制等，调动民间投资积极性；促进科技创新和新兴产业发展，加快推进以人为本的新型城镇化，多方面拓展有效投资空间；推动全年投资保持平稳增长、结构不断优化，促进经济持续回升、长期向好。

财政支出靠前发力

“今年1至2月，财政收入延续恢复性增长态势，开局平稳。财政支出靠前发力，进度加快。”财政部副部长廖岷说。

廖岷介绍，1至2月，全国一般公共预算支出同比增长6.7%，完成了全年预算的15.3%，支出进度是近五年同期最快的，其中社会保障和就业、教育、城乡社区、农林水、交通运输等领域支出增长较快，重点项目支出得到有力保障。财政支出既有总量效应，更有结构效应，这对于推动宏观经济复苏、促进经济结构调整、带动社会资本投资都将产生积极作用。

“今年赤字率按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比去年年初预算增加1800亿元。”廖岷说，总体看，我国政府负债水平是适度的，既符合推动经济稳中向好的客观需要，同时也有利于实现财政中长期可持续性。

廖岷表示，财政部将实施好积极的财政政策，组合运用赤字、专项债、超长期特别国债、税收优惠等财政政策工具，同时强化与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协同配合，确保同向发力、形成合力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

货币政策成效显著

中国人民银行副行长宣昌能介绍，今年以来，人民银行加大宏观政策调控力度，稳健的货币政策灵活适度、精准有效。在总量上，保持货币信贷和融资合理增长、节奏平稳。在结构上，持续优化信贷结构，注重提升效能。在价格上，促进社会综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率稳定。货币政策成效显著，金融支持实体经济质效持续提升。

“我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降空间。”宣昌能说。

宣昌能表示，下阶段，稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效，合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，保持流动性合理充裕，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，加大力度盘活存量金融资源，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系。

（本报记者 刘坤）

(责编：罗知之、陈键)

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