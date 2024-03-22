原标题：前2个月我国对外非金融类直接投资同比增长10%

本报北京3月21日电（记者张翼）商务部21日对外发布数据显示，今年1至2月，我国对外非金融类直接投资1496.4亿元，同比增长10%。

数据显示，今年1至2月，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资331.8亿元，同比增长0.6%。同期我国对外承包工程完成营业额1380.6亿元，同比增长9%；新签合同额1951.2亿元，同比增长12.1%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额1114.2亿元，同比增长9.6%；新签合同额1628.6亿元，同比增长17.7%。

(责编：罗知之、陈键)

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