原标题：2023年我国海洋经济量质齐升

本报北京3月21日电 记者杨舒21日从自然资源部获悉，据初步核算，2023年我国海洋生产总值占国内生产总值的7.9%，达99097亿元，较上年增长6.0%，比国民经济增速高0.8个百分点，海洋经济呈现量质齐升。

国家海洋信息中心副主任崔晓健介绍，2023年，海洋制造业增加值达29861亿元，比上年增长7.0%，比全国制造业增速高2个百分点。其中，海洋船舶工业增加值1150亿元，比上年增长17.6%，船舶制造高端化、智能化、绿色化发展扎实推进，已进入产品全谱系发展新时期。海洋工程装备制造业发展良好，国际市场份额继续保持全球领先，全年实现增加值872亿元，比上年增长5.9%。国内外市场对我国化工产品需求旺盛，产销增加，海洋化工业增加值4343亿元，比上年增长10.0%。

2023年，海洋服务业增加值达58968亿元，占国内生产总值比重为4.7%，拉动国民经济增长0.3个百分点，为国民经济增长助力。接触型、聚集型服务业恢复较快，海洋交通运输业增加值7623亿元，比上年增长8.5%，沿海港口货物吞吐量近110亿吨。海洋旅游业增加值14735亿元，比上年增长10.0%，居民旅游需求得到释放，多家邮轮港实现邮轮复航。

据介绍，2023年，海洋能源、食物和水资源供给能力也呈现稳步提升态势。一是海洋油气增储上产成效显著，渤中26-6亿吨级油田等勘探取得新发现，海洋原油、天然气产量同比分别增长5.8%和9.1%，海洋原油增产量连续4年占全国原油总增量的60%以上，成为能源上产的关键增量，海上风电发电量同比增长超17%，为保障国家能源安全提供有力支撑；二是深远海养殖加快推进，优质海产品供给能力不断提高，海洋水产品产量超3500万吨，同比增长近3%，国家级海洋牧场示范区数量达169个，比2022年增加16个，沿海各地深远海养殖装备制造和投产运营不断取得新进展；三是海水淡化工程规模持续扩大，海水淡化规模化利用积极推进，天津、山东、浙江等地海水淡化项目稳步推进，在建和新开工项目规模超30万吨/日。

在科技创新方面，技术突破加速催生产业发展新动能。2023年，兆瓦级潮流能发电机组“奋进号”连续运行超20个月，累计送电超270万千瓦时；20千瓦漂浮式温差能发电装置完成海试，标志着我国海洋温差能开发利用向海上规模化应用迈出关键一步；我国首台自主研发的兆瓦级波浪能发电装置“南鲲”号成功海试；全球最大功率20兆瓦半直驱永磁风力发电机成功下线，自主研发设计的2500吨自航自升式风电安装平台“海峰1001”正式交付；单机容量16兆瓦海上风电机组吊装完成，18兆瓦机组下线，25兆瓦机组实验基地获批。

(责编：罗知之、陈键)

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