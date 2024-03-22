原标题：优化适老金融服务 交行北京市分行以实际行动提升老年群体支付便利性

3月7日，国务院办公厅正式发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，支持引导银行业金融机构等支付服务主体为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。交行北京市分行积极践行“支付为民”理念，特别是针对老年群体支付习惯，着力构建广覆盖、多层次的适老化综合服务体系，扎实推进各项便利化支付举措落地见效，以实际行动提升老年群体支付便利性。

坚持现金兜底 改善现金使用环境

针对老年人偏好使用现金支付的需求，交行北京市分行坚持现金兜底定位，建立小面额现金供应长效机制，在营业机构设置现金服务窗口，并提供网点现场、网点电话、客户经理、手机银行等多种预约方式，同时根据库存情况、客户需求及预约量，加大“零钞”库存储备、统筹调运安排，积极为客户提供小面额零钞兑换、残损币回收等现金服务。春节期间，还特别向广大市民推出“过新年、换新钞”活动，提供各面额人民币新钞兑换服务，有效满足客户春节期间现金使用需求。深入开展整治拒收人民币现金专项行动，加强对客户和网点周边商户、企事业单位整治拒收人民币和反假货币宣传，依托现金服务网格化管理，以零钱包形式向责任区商户提供零钞兑换等现金服务，帮助商户做好现金备付，有效改善人民币现金使用环境。

弥合数字鸿沟 优化适老金融服务

近年来，交行北京市分行在全行积极营造尊老、敬老、爱老的服务氛围，聚焦优化适老服务体验，不断提升老年客群服务精细度、便利度，让适老金融服务更有“温度”。一方面，向老年客户提供“差异化”金融服务，保留现金、存折、银行卡等传统服务方式，积极为行动不便、患病等老人提供上门服务；打造手机银行APP“关爱版”，厅堂智能设备增加智能手写、一键搜索等功能，便利老年群体办理支付结算业务；拓展数字人民币助老支付场景，推出适合老年人使用的“硬钱包”，轻轻“一贴”即可实现消费支付，助力“银发族”跨越“数字鸿沟”。另一方面，不断推动网点“适老化”改造，设立“爱老家园”“敬老驿站”“金夕驿站”等适老服务专区，利用绿植、家具、老花镜、轮椅、拐杖架、移动填单台等助老设施，着力打造温馨、舒适的厅堂；通过设置爱心专座、无障碍通道、绿色窗口、敬老服务专员等方式，持续提升老年客户到店服务体验。

开展特色服务 筑牢支付安全屏障

为保障老年群体支付安全，交行北京市分行聚焦老年客户金融安全引导，充分发挥专业资源优势，加大老年群体金融知识教育宣传普及力度、筑牢支付安全屏障。在办理业务过程中，对老年客户充分提示风险，对转账用途不清等异常情形加强关注、主动提醒，助力老年人守好“钱袋子”。同时，利用网点厅堂宣传主阵地、走进养老院、社区等，开展多样化宣传活动，通过“大字版”宣传材料、浅显易懂的语言普及非法集资、电信诈骗、消费者权益保护等金融知识，用生动鲜活的案例和展现形式，提醒老年人警惕诈骗“陷阱”、提升长辈们的风险防范意识，为老年人晚年幸福生活保驾护航。

优化支付服务是金融机构践行金融工作政治性、人民性的重要体现。下一步，交行北京市分行将在总结前期适老化金融服务的基础上，继续紧盯移动支付、银行卡受理、现金支付、网点适老化服务等关键领域，进一步提升支付适老化服务质效，在践行“支付为民”中展现国有大行首都分行使命担当。

(责编：曹淼、李源)

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