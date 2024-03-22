人民网北京3月22日电 （记者栗翘楚）随着汽车产业的快速发展，消费者对汽车品质要求不断提升，汽车正逐渐演变成“移动第三空间”，消费者对汽车的健康性和智能化程度也提出更高要求。

作为汽车行业第三方权威测评机构，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：中国汽研）为更好协同汽车产业发展方向和消费者用车需求，计划于3月25日发布2023年第五批次汽车指数测评结果，并同步公示智能指数及健康指数车型结果测试视频，为消费者选车用车提供参考。

本次发布会还将对《导航智能驾驶系统（城市道路）测试评价规程》2023版征求意见稿进行解读。随着我国智能网联技术的迅速发展，L2+导航智能驾驶的市场渗透率不断提升，特别是在“中国特色场景”中，复杂的交通状况和高密度的道路网络对智能驾驶技术提出了更高的要求。目前，CNP城市导航智能驾驶已成为汽车行业的研究热点和市场竞争的新焦点，为紧贴产业发展趋势，中国汽研汽车指数深入研究CNP城市导航智能驾驶测评，推动智能驾驶技术的研发和应用，为消费者安全出行保驾护航。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经