新华社北京3月22日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部22日发布数据显示，今年前两个月，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%；实际使用外资金额2150.9亿元，同比下降19.9%。

商务部外资司负责人表示，今年前两个月，我国实际使用外资金额延续了去年规模波动、结构优化的特点。去年1至2月，我国实际使用外资规模达到历史最高水平2684.4亿元，今年虽然有所下降，但仍处于近10年第三高位。跨国公司依旧看好中国市场发展机遇，持续加码“投资中国”。

从行业看，高技术产业引资714.4亿元，占实际使用外资金额比重为33.2%，其中高技术制造业实际使用外资282.7亿元，同比增长10.1%。建筑业、批发和零售业实际使用外资金额分别增长43.6%、14.5%。

从来源地看，法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%、19.8%（含通过自由港投资数据）。

“总体来看，外商投资是市场行为，数据起伏波动是正常现象、符合市场规律。”商务部外资司负责人说，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国市场规模超大、供应链配套完备、基础设施完善、人力资源丰富等构成的引资综合优势依然突出，再加上一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现，将为吸引外资创造更有利的条件。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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