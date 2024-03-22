新华社北京3月22日电 题：全国版跨境服务贸易负面清单首次发布

新华社记者谢希瑶、潘洁

商务部22日发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版），首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度。

经党中央、国务院同意，商务部3月22日印发2024年第1号令，发布《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版），自2024年4月21日起施行。

跨境服务贸易负面清单按国民经济行业分类，统一列出对境外服务提供者以跨境方式（通过跨境交付、境外消费、自然人移动模式）提供服务的特别管理措施。全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，均涉及农林牧渔业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等11个门类。其中，全国版跨境服务贸易负面清单共71条，自贸试验区版跨境服务贸易负面清单共68条。

“全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单的实施，标志着首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式，形成了跨境服务贸易梯度开放体系。”商务部服贸司负责人表示，此次发布的首张全国版清单，主要是将过去分散在各个具体领域的准入措施，以“一张单”的方式归集列出，同时明确清单之外的领域，按境内外服务及服务提供者待遇一致原则实施管理，实现了服务贸易管理由正面清单承诺向负面清单管理的转变，有效提升了跨境服务贸易管理的透明度和可预见性。

自贸试验区版清单对自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域进一步作出开放安排：

一是放宽职业资格考试限制，清单采取了更加开放的人才政策，取消了境外个人参加注册城乡规划师、房地产估价师、拍卖师、勘察设计注册工程师、兽医、注册监理工程师等6类职业资格考试的限制；

二是扩大金融业对外开放，此前已经在海南自由贸易港试点了一些开放举措，这次将相关开放举措进一步扩大到自贸试验区，例如允许符合条件的境外个人依法申请开立证券账户和期货账户，允许境外个人申请从事证券投资咨询和期货交易咨询业务；

三是扩大专业服务业对外开放，清单取消了在中国境外设立的经营主体以及境外个人从事报关业务的限制；

四是扩大文化领域对外开放，清单放宽了中外合作制作的电视剧主创人员的中方人员比例限制，将中方人员的比例从原来的不少于1/3放宽至不少于1/4。

这位负责人表示，主动采用负面清单模式，统一管理跨境服务贸易市场准入，将为下一步更好对接国际高标准经贸规则奠定基础。这是我国服务贸易管理体制的重大改革，也是我国扩大高水平对外开放的重大举措，充分显示了中国坚持深化改革、扩大开放的决心和方向，也将为全球服务贸易开放创新合作提供新的机遇。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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