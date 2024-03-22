新华社北京3月22日电 题：为南沙高质量发展注入新动能——相关部门解读支持南沙放宽市场准入与加强监管体制改革意见

严赋憬、李昌瑞

日前，国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。在国家发展改革委3月22日举行的专题新闻发布会上，相关部门介绍了意见的规划部署、谋划特点等。

意见从放宽市场准入和优化监管两方面进行部署，提出参与制定并推动实施海陆空全空间无人体系技术标准、研究制定无人系统接入城市建筑物的技术规范、开展无人设备产业化应用、推进海洋科技创新要素加快应用等多项举措。

“在试点谋划中，我们着力发挥南沙独特的改革创新优势，将南沙作为相关领域大胆探索、先行突破的功能载体，以期形成一批首创性改革创新经验，为全国层面重点领域改革带来新的局面。”国家发展改革委副秘书长肖渭明说，同时充分响应地方发展需求，支持南沙大胆开展前沿颠覆性科技创新、积极拓展市场应用场景。

肖渭明表示，总体上，意见坚持改革创新、先立后破，坚持优化市场准入环境，强调放宽市场准入与优化监管紧密结合，通过首创性改革举措，着力为南沙高质量发展注入新动能，更好发挥南沙在粤港澳大湾区建设中的引领带动作用。

此前在放宽市场准入方面，已出台海南特别措施、深圳特别措施等多项政策。对于此次的南沙意见，肖渭明表示有多方面考量，意见坚持扩大内需战略基点，助力畅通国内国际大循环，坚持对接国际规则，吸引集聚全球先进生产要素，坚持拓展市场增量，催生涌现新业态新模式，坚持服务民生，提升公共服务衔接水平。

南沙地处大湾区的几何中心，是粤港澳重大合作平台。广州市市长孙志洋表示，意见有利于推动构建以创新为引领的现代化产业体系和发展模式，增强大湾区国际竞争力影响力；有利于建设国际一流营商环境，促进大湾区内市场高水平互联互通；有利于勃发内生发展动力，提升对大湾区乃至全国的引领带动能力。

意见明确要通过首创性改革举措进行突破探索。国家发展改革委体改司负责人王任飞表示，意见在推进海洋科技创新、绿色低碳发展、营造更好发展环境、创新高效监管等方面有亮点。“意见在海洋科技创新方面进行了前瞻性谋划，这是市场准入负面清单制度实施以来，首次在海洋科创层面进行的拓展延伸。意见在制定过程中，充分考虑了放开市场准入与完善市场监管的关系，注重加强风险监测、识别和预警，协同提升事前事中事后监管水平。”他说。

意见对海洋科技、生物医药领域均进行部署。对此，广东省发展改革委副主任朱伟说，将按照意见要求，从推动天然气水合物的研发和商业化、打造高端海洋装备制造基地、构建深海领域前沿科学研究协同机制3方面发力，推进海洋科技创新要素加快向南沙集聚。广州市南沙区区长吴扬表示，将着力畅通医药和医疗器械领域市场准入的有关壁垒，不断提升生物医药产业的生态构建能力和要素汇聚能力。

意见提出打造国际一流的企业跨境投融资综合服务体系。商务部台港澳司负责人左祥华表示，支持广州南沙建设“走出去”综合服务基地，重点聚焦3方面：加快建设“走出去”综合服务载体，推动国内优势产能资源与共建“一带一路”国家和地区发展需要深入对接；加快打造“走出去”综合服务产业园，为中国企业“走出去”提供国际化、高标准服务；加快完善具有竞争力的综合支持政策体系，在政务服务、“港人港税、澳人澳税”、执业资格认可等方面予以相应的政策支持。

科学高效的市场监管体系可以激发各类经营主体的活力。市场监管总局综合司负责人王火旺说，意见以南沙放宽市场准入试点为突破口，率先在重点领域探索创新，健全完善与放宽市场准入相适应的全链条监管体系，先行先试为大湾区乃至全国探索创新。将指导广东省市场监管部门，着力优化市场准入监管体系，健全跨部门准入综合监管工作机制，强化重点领域准入监管，构建政府监管、企业自觉、行业自律、社会监督的多元协同市场监管格局。

为确保意见尽快落地见效，肖渭明表示，国家发展改革委将加强政策宣传解读，尽快到广州调研，并开展专题政策宣讲解读；完善工作机制，明确实施路径、狠抓任务落实；加强汇聚对接资源，确保达到既定目标、取得预期成效，形成一批可复制、可推广的重要改革成果，努力为全国市场准入体系建设作出重要示范。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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