新华社北京3月22日电（记者严赋憬、陈炜伟）记者22日从国家发展改革委了解到，国家发展改革委等部门发布关于加强矿井水保护和利用的指导意见，提出到2025年矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立等一系列目标。

近年来，我国矿井水保护和利用能力不断提升，利用量持续增长，但仍面临区域发展不平衡、统计底数不清晰、政策标准不完善、技术装备不完备、保护利用不充分等问题。

为进一步推动矿井水保护和利用，意见提出，到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到68%以上，矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年，矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，矿井水利用效率和效益进一步提高。

意见从加强矿井水源头保护、推进矿井水分质分级处理、推进矿井水综合利用、健全矿井水利用体制机制等方面部署具体举措，包括建立使用者付费制度，鼓励矿井水供需双方按照优质优价的原则自主协商定价，探索推进将矿井水纳入用水权交易，稳步推进水资源税改革试点，按现行规定落实企业利用矿井水生产再生水增值税即征即退等税收优惠政策等。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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