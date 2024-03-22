新华社北京3月22日电（记者李延霞）为进一步优化完善银团贷款业务监管，推动银团贷款业务规范健康发展，国家金融监督管理总局对《银团贷款业务指引》进行了修订，形成《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》，22日正式向社会公开征求意见。

银团贷款是指由两家或两家以上银行依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

金融监管总局有关司局负责人表示，自原银监会发布指引以来，银团贷款业务稳步发展，成为金融服务实体经济、支持大型客户和项目融资的重要方式。但随着市场环境变化，指引已不能完全适应当前银团贷款业务发展的需要。在考虑国内实际状况和学习借鉴国际成熟经验的基础上，对指引进行了有针对性的修订。

征求意见稿从筹组模式、分销比例和二级市场转让等方面对商业银行开展银团贷款业务的要求进行了优化。征求意见稿按照兼顾效率和风险分散的原则，将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则下限分别由20%、50%调整为15%、30%，以利于银团成团。

合理收费是银团贷款良性可持续发展的前提。征求意见稿要求银行完善定价机制，明确内部执行标准，向借款人充分揭示和披露费用构成、计费标准、计费方式等信息。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经