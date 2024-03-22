为进一步完善境内银行卡境外交易外汇管理，国家外汇管理局3月22日发布通知，更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类，新增的345个商户类别码中超过94%为完全放开类。

“这不影响个人用卡和用汇的便利性。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，该通知主要是为了适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化，更新银行卡在境外使用的商户类别码分类。同时，优化商户类别码分类更新机制，实现新增商户类别码分类管理动态全覆盖。

王春英表示，通知坚持经常项目可兑换原则，不改变现行商户类别码分类管理标准，也不涉及银行卡外汇管理政策调整，“经常项下的个人银行卡境外消费支付相关的还款，可通过发卡行及银行卡清算机构购汇，或使用自有外汇”。

为支持和规范银行卡境外使用，2004年国家外汇管理局依托各银行卡清算机构的商户类别码，对个人使用银行卡境外交易实施分类管理。按照经常项目可兑换原则，目前有超过90%的商户类别码属于完全放开类，个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项下交易，均可以使用银行卡消费支付，并且不占用个人年度5万美元便利化购汇额度。

该通知自2024年5月1日起实施。（记者刘开雄）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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