人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局

加强银行保险机构数据安全管理

2024年03月23日07:14 | 来源：人民网-人民日报
小字号

本报北京3月22日电 （记者欧阳洁）国家金融监督管理总局近日制定了《银行保险机构数据安全管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。《办法》要求银行保险机构在处理个人信息时，应按照“明确告知、授权同意”的原则实施，并履行必要的告知义务；收集个人信息应限于实现金融业务处理目的的最小范围，不得过度收集；共享和对外提供个人信息时，应取得个人同意。

《办法》要求银行保险机构建立数据安全责任制，落实数据安全保护管理要求。制定数据分类分级保护制度，建立数据目录和分类分级规范，动态管理和维护数据目录，并采取差异化的安全保护措施。同时要求银行保险机构强化数据安全管理，建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系。

《办法》要求银行保险机构将数据安全风险纳入本机构全面风险管理体系，有效防范和处置数据安全风险。同时要求收集数据应明确数据收集和处理的目的、方式、范围、规则，保障收集过程的数据安全性、数据来源可追溯，不得超出数据主体同意的范围收集数据。

《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
计算机行业加速融合 业界：人工智能电脑产业“代际”不断升级
　　人民网北京3月22日电 （记者许维娜）当前，以大模型和生成式人工智能（AI）为主导的技术创新持续取得突破，已成为推动科技和产业变革的关键力量，对经济社会发展和人类文明进步产生着广泛而深远的影响。 在各类人工智能大模型快速发展的时代背景下，不少高科技企业积极投身人工智能技术的研发与创新。…
构建高效畅通酒类流通体系 第二十届酒博会在四川泸州举办
　　图为第二十届酒博会现场。受访方供图 人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会了解到，21日，为期4天，以“举杯中国·品味世界”主题的第二十届中国国际酒业博览会在泸州举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部