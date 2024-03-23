金融监管总局
加强银行保险机构数据安全管理
2024年03月23日07:14 | 来源：人民网-人民日报
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本报北京3月22日电 （记者欧阳洁）国家金融监督管理总局近日制定了《银行保险机构数据安全管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。《办法》要求银行保险机构在处理个人信息时，应按照“明确告知、授权同意”的原则实施，并履行必要的告知义务；收集个人信息应限于实现金融业务处理目的的最小范围，不得过度收集；共享和对外提供个人信息时，应取得个人同意。
《办法》要求银行保险机构建立数据安全责任制，落实数据安全保护管理要求。制定数据分类分级保护制度，建立数据目录和分类分级规范，动态管理和维护数据目录，并采取差异化的安全保护措施。同时要求银行保险机构强化数据安全管理，建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系。
《办法》要求银行保险机构将数据安全风险纳入本机构全面风险管理体系，有效防范和处置数据安全风险。同时要求收集数据应明确数据收集和处理的目的、方式、范围、规则，保障收集过程的数据安全性、数据来源可追溯，不得超出数据主体同意的范围收集数据。
《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 04 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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