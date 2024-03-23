原标题：前2个月我国吸收外资2150.9亿元

本报北京3月22日讯（记者冯其予）商务部数据显示，今年前2个月，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%；实际使用外资金额2150.9亿元人民币，同比下降19.9%。前2个月实际使用外资金额延续了去年规模波动、结构优化的特点。

从规模看，去年前2个月，我国实际使用外资规模达历史最高水平2684.4亿元人民币。今年虽然有所下降，但仍处于近10年第三高位。

从结构看，前2个月高技术产业新设外商投资企业1865家，同比增长32.2%，实际使用外资714.4亿元人民币，占全国实际使用外资比重达33.2%，较去年同期占比提高1.2个百分点。其中，高技术制造业实际使用外资282.7亿元人民币，同比增长10.1%。充分证明随着我国持续推动经济高质量发展，外资在华投资不断转型升级。

从来源看，部分发达经济体对华投资增长较快。前2个月，法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。

商务部外资司负责人表示，总体来看，外商投资是市场行为，数据起伏波动是正常现象、符合市场规律。当前，我国经济长期向好的基本面没有改变，吸引外资有利因素依然大于不利因素，投资中国前景光明。

(责编：方经纶、李楠桦)

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