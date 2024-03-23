人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

地下水位上升 生态用水充足

本报记者 付丽丽
2024年03月23日08:46 | 来源：科技日报
小字号

原标题：地下水位上升 生态用水充足

“截至2023年底，与2018年同期相比，京津冀治理区浅层地下水位平均回升2.59米，深层承压水水位平均回升7.06米。”3月22日世界水日到来之际，水利部水资源管理司副司长张鸿星21日接受科技日报记者采访时表示，经过多年治理，华北地区地下水超采问题得到有效缓解，华北地区地下水状况和河湖生态面貌不断改善。

作为我国缺水最严重的地区之一，华北地区曾因长期超采导致地下水位下降，形成“地下水降落漏斗”。推进华北地区地下水超采综合治理，改善流域和区域水生态、水环境，事关首都水安全和京津冀协同发展战略实施。

2019年1月，《华北地区地下水超采综合治理行动方案》正式实施。5年多来，华北地区地下水超采治理效果如何，地下水发生了哪些变化？

张鸿星告诉记者，地下水超采治理是国家水安全保障的重要内容。2014年，南水北调东中线一期工程全面通水以来，以受水区作为重点，水利部会同有关部委和北京、天津、河北等省市开展了地下水超采综合治理；2019年、2023年，水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部两次联合印发实施了华北地区地下水超采综合治理方案，以3年作为一个周期，采取了节约用水、水源置换、严格管控等措施，全力推进华北地区地下水超采综合治理，取得了明显成效。

强化节约用水。全面落实《国家节水行动方案》，深入推进全方位节水，包括工业、农业、生活、城镇各方面的节水，尤其是推动农业的全方位节水，实施灌区节水改造和田间高效节水灌溉工程建设，推广农艺节水措施和耐旱作物品种。2019年以来，京津冀新增农业节水灌溉面积936万亩，调整农业种植结构面积412万亩。

加大水源置换力度。充分利用当地水，用好引长江水、引黄河水等外调水，加强非常规水源利用，在华北地区7个水系、55条河湖持续开展常态化补水和夏季集中补水，开展深层地下水人工回补。同时，扩大供水管网的覆盖范围，用地表水置换华北地区地下水水源，累计关停29万眼机井。

严格地下水管控。落实《地下水管理条例》，严格地下水禁采区、限采区管理。开展取用水管理专项整治行动，持续加强对无证取水、超许可取水问题的查处力度。加快推进地下水取水监测计量体系建设，具备安装条件的规模以上地下水取水口基本实现计量全覆盖。同时，建立地下水位变化通报机制，对地下水位下降幅度比较大的进行定期通报。

张鸿星说，增加外调水是促进治理区地下水位回升的重要措施。数据显示，2018年以来，南水北调东中线一期工程累计为华北地区补水338亿立方米，其中回补地下水量超过130亿立方米。永定河、潮白河等华北主要水系先后实现了水流全线贯通。永定河实现了全年全线有水，白洋淀生态水位保证率达到100%，京杭大运河连续两年实现了全线水流贯通。总体来看，华北地区大部分河湖实现了有水、有流动的水、有干净的水，治理区地下水水位总体回升。

张鸿星表示，水利部将继续统筹抓好节水、水源置换、河湖生态补水等治理措施，完善地下水超采治理与管理保护长效机制，努力实现地下水可持续利用，促进生态保护高质量发展。

(责编：方经纶、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
计算机行业加速融合 业界：人工智能电脑产业“代际”不断升级
　　人民网北京3月22日电 （记者许维娜）当前，以大模型和生成式人工智能（AI）为主导的技术创新持续取得突破，已成为推动科技和产业变革的关键力量，对经济社会发展和人类文明进步产生着广泛而深远的影响。 在各类人工智能大模型快速发展的时代背景下，不少高科技企业积极投身人工智能技术的研发与创新。…
构建高效畅通酒类流通体系 第二十届酒博会在四川泸州举办
　　图为第二十届酒博会现场。受访方供图 人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会了解到，21日，为期4天，以“举杯中国·品味世界”主题的第二十届中国国际酒业博览会在泸州举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部