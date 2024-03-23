本报记者 付丽丽

原标题：地下水位上升 生态用水充足

“截至2023年底，与2018年同期相比，京津冀治理区浅层地下水位平均回升2.59米，深层承压水水位平均回升7.06米。”3月22日世界水日到来之际，水利部水资源管理司副司长张鸿星21日接受科技日报记者采访时表示，经过多年治理，华北地区地下水超采问题得到有效缓解，华北地区地下水状况和河湖生态面貌不断改善。

作为我国缺水最严重的地区之一，华北地区曾因长期超采导致地下水位下降，形成“地下水降落漏斗”。推进华北地区地下水超采综合治理，改善流域和区域水生态、水环境，事关首都水安全和京津冀协同发展战略实施。

2019年1月，《华北地区地下水超采综合治理行动方案》正式实施。5年多来，华北地区地下水超采治理效果如何，地下水发生了哪些变化？

张鸿星告诉记者，地下水超采治理是国家水安全保障的重要内容。2014年，南水北调东中线一期工程全面通水以来，以受水区作为重点，水利部会同有关部委和北京、天津、河北等省市开展了地下水超采综合治理；2019年、2023年，水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部两次联合印发实施了华北地区地下水超采综合治理方案，以3年作为一个周期，采取了节约用水、水源置换、严格管控等措施，全力推进华北地区地下水超采综合治理，取得了明显成效。

强化节约用水。全面落实《国家节水行动方案》，深入推进全方位节水，包括工业、农业、生活、城镇各方面的节水，尤其是推动农业的全方位节水，实施灌区节水改造和田间高效节水灌溉工程建设，推广农艺节水措施和耐旱作物品种。2019年以来，京津冀新增农业节水灌溉面积936万亩，调整农业种植结构面积412万亩。

加大水源置换力度。充分利用当地水，用好引长江水、引黄河水等外调水，加强非常规水源利用，在华北地区7个水系、55条河湖持续开展常态化补水和夏季集中补水，开展深层地下水人工回补。同时，扩大供水管网的覆盖范围，用地表水置换华北地区地下水水源，累计关停29万眼机井。

严格地下水管控。落实《地下水管理条例》，严格地下水禁采区、限采区管理。开展取用水管理专项整治行动，持续加强对无证取水、超许可取水问题的查处力度。加快推进地下水取水监测计量体系建设，具备安装条件的规模以上地下水取水口基本实现计量全覆盖。同时，建立地下水位变化通报机制，对地下水位下降幅度比较大的进行定期通报。

张鸿星说，增加外调水是促进治理区地下水位回升的重要措施。数据显示，2018年以来，南水北调东中线一期工程累计为华北地区补水338亿立方米，其中回补地下水量超过130亿立方米。永定河、潮白河等华北主要水系先后实现了水流全线贯通。永定河实现了全年全线有水，白洋淀生态水位保证率达到100%，京杭大运河连续两年实现了全线水流贯通。总体来看，华北地区大部分河湖实现了有水、有流动的水、有干净的水，治理区地下水水位总体回升。

张鸿星表示，水利部将继续统筹抓好节水、水源置换、河湖生态补水等治理措施，完善地下水超采治理与管理保护长效机制，努力实现地下水可持续利用，促进生态保护高质量发展。

(责编：方经纶、李楠桦)

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