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单个颗粒无标记光学显微成像实现

2024年03月23日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：单个颗粒无标记光学显微成像实现

科技日报合肥3月21日电 （记者吴长锋）记者21日从中国科学技术大学获悉，该校物理学院张斗国教授课题组，提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜后，可采集到单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比光学显微图像。研究成果日前在线发表于综合性学术期刊《美国国家科学院院刊》。

单个纳米尺度物体精准表征，在基础科学研究与工业应用方面均具有重要意义。但得到广泛应用的无标记光学显微成像技术，难以对单个纳米尺度物体进行高对比度、高信噪比成像，更难以实时记录其演化过程和运动轨迹。

为了解决这个问题，张斗国课题组设计并实现了一种动量空间偏振滤波器件，它可在动量空间进行矢量场偏振调控，大幅度过滤、抑制各类背景噪声。只有单个纳米尺度物体的光散射信号能透过该滤波器件，被探测器采集到，从而实现了单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比的成像探测。

(责编：方经纶、李楠桦)
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